Manchester City stoomt gewoon door in Premier League: nu gaat ook Tottenham vlot voor de bijl

Manchester City is helemaal op kruissnelheid. Dat is de belangrijkste conclusie na de wedstrijd tegen Tottenham, dat met 3-0 ging verliezen in het Etihad Stadium. Manchester City boekte zo zijn elfde competitiezege op rij en staat weer 7 punten los van eerste achtervolger Leicester City, dat ook een match meer heeft gespeeld.

Manchester City begon rustig aan de partij en kwam na een kwartier spelen ei zo na zelfs op achterstand. De onvermijdelijke Harry Kane was dichtbij de 0-1, maar trof de paal. Even later was het aan de overzijde wel raak: na een penaltyfout van Hojbjerg mocht Rodri het vanaf de stip proberen. Hugo Lloris raakte de elfmeter nog met zijn hand, maar de 1-0 stond op de tabellen.

Een nieuwe wedstrijd, een nieuwe strafschopnemer bij @ManCity! ??? pic.twitter.com/RKhDkGLJd5 — Play Sports (@playsports) February 13, 2021

Kort voor de pauze kreeg City nog twee uitstekende kansen via Gündogan en Gabriel Jesus: die laatste trof de deklat. Maar bij de rust stond het nog steeds 1-0. Kort na de pauze scoorde Gündogan dan toch de verdiende 2-0 met een laag schot.

Halverwege de tweede helft was het opnieuw Gündogan die zijn weg naar de netten vond en zo de boeken definitief dichtdeed voor Tottenham. Met alweer een geweldig laag schot tekende hij voor zijn tiende doelpunt in twaalf competitiematchen: opmerkelijk, want voor hij aan die reeks begon had hij 82 matchen nodig om evenveel competitiedoelpunten te maken voor City. De assist kwam zowaar op naam van doelman Ederson na een splijtende pass.

In het slot had Sterling nog de 4-0 aan de voeten, maar die kwam er niet meer: 3-0 was de duidelijke eindstand. Manchester City leidt de Premier League nu met 53 punten. Dat zijn er 7 meer dan Leicester City (dat een match meer gespeeld heeft) en 8 meer dan stadsgenoot Manchester United. Liverpool is voorlopig nog vierde met 40 punten, maar lijkt na een 0 op 9 en een pijnlijke nederlaag tegen Leicester City eerder op de dag helemaal uitgeteld in de titelstrijd.