Manchester City, met Kevin de Bruyne opnieuw in de basis, boekt tegen Arsenal al 13de (!) competitiezege op rij

Manchester City blijft onhoudbaar door de Premier League razen. Het boekte zondagavond op het veld van Arsenal al zijn dertiende competitiezege op rij. Na een vroeg doelpunt van Raheem Sterling wonnen de Citizens met het kleinste verschil. Nog positief nieuws voor City: Kevin De Bruyne stond voor het eerst na zijn blessure in de basis en speelde een goede partij.

Een werkelijk perfecte start voor Manchester City. Al in de tweede minuut kwamen de Citizens op voorsprong. Riyad Mahrez zwiepte de bal goed in de zestien, waarna Raheem Sterling de openingstreffer tegen de netten kopte.

De vroege voorsprong was meteen ook de ruststand in het Emirates Stadium, waar het eerder City was dat op zoek ging naar de 0-2 dan Arsenal naar de gelijkmaker.

In de tweede helft kwam de zege van City niet meer in gevaar. Iets na het uur werd Kevin De Bruyne naar de kant gehaald voor Gabriel Jesus. Voor de Rode Duivel was het na een hamstringblessure zijn eerste basisplaats sinds eind januari. Beslissend was KDB niet, maar hij liet zich als vanouds wel opmerken met een aantal uitstekende passes.

Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg City nog dé kans op de 0-2, maar na mooi samenspel tussen de ingevallen Jesus en Cancelo kon deze laatste niet op doel besluiten.

Man City boekt wel zijn dertiende overwinning op rij en staat zo met 59 punten nog comfortabeler aan de leiding in de Premier League. Eerste achtervolger Leicester, dat zondag zelf ook zijn wedstrijd won, heeft een achterstand van tien punten. Arsenal blijft met 34 punten hangen op de tiende plaats en mag Europees voetbal wel stilaan beginnen vergeten.