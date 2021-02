Leicester City, met terugkerende Timothy Castagne, springt na zege naar tweede plaats in Premier League

Twee vroege goals hebben Leicester City de drie punten bezorgd tegen Aston Villa. The Foxes klimmen zo naar de tweede plaats in de Premier League. Nog positiever voor Leicester was misschien wel de terugkeer van Timothy Castagne, die na een verrekking drie wedstrijden aan de kant stond. Castagne speelde meteen de hele wedstrijd, terwijl Youri Tielemans een paar minuten voor het einde naar de kant werd gehaald.

James Maddison bracht Leicester na 19 minuten spelen op voorsprong met een welgeplaatst schot van buiten de zestien.

Een paar minuten later stond het al 0-2. Harvey Barns was goed gevolgd nadat een schot van Jamie Vardy nog werd gered door Aston Villa-doelman Martinez. Voor Barnes was het al zijn dertiende doelpunt van het seizoen. Alleen Vardy zelf doet bij Leicester beter met 14 stuks.

Vroeg in de tweede helft scoorde Bertrand Traoré nog wel de aansluitingstreffer, maar verder kwam Aston Villa niet. Door de zege is Leicester met 49 punten voorlopig alleen tweede in de Premier League. The Foxes volgen wel op ruime afstand van leider Manchester City, dat het later op de avond nog opneemt tegen Arsenal. Aston Villa staat in de middenmoot achtste met 36 punten.