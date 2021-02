Everton wint voor het eerst sinds 2010 de Merseyside-derby en smeert Liverpool vierde opeenvolgende competitienederlaag aan

Sensatie in Engeland: Everton is er voor het eerst sinds 17 oktober 2010 in geslaagd om de Merseyside-derby te winnen. The Toffees versloegen stadsrivaal Liverpool met 0-2 op Anfield Road. Everton komt daardoor ook op gelijke hoogte met The Reds, die met een troosteloze 0 op 12 achterblijven en helemaal het noorden kwijt zijn.

De wedstrijd was amper twee minuten oud toen Liverpool al mocht achtervolgen. Na een splijtende pass van James Rodriguez kon Richarlison nipt door de buitenspelval glippen. Hij kwam oog in oog te staan met Alisson en faalde niet: Everton al vroeg op rozen.

Met de vroege openingstreffer hadden we het beste al snel gehad in de eerste helft, want behalve een goede poging van Henderson - en een bijhorende geweldige redding van Pickford - viel er op Anfield niet heel veel te beleven voor de rust.

Na de pauze scoorde Richarlison alweer zeer vroeg, maar deze keer werd de treffer afgekeurd voor buitenspel. Ook de tweede helft bracht nadien weinig grote kansen, al moest Pickford halverwege wel een schitterende redding uit de mouwen schudden om Salah van de gelijkmaker te houden. Het doelpunt viel in plaats daarvan aan de overzijde na een penaltyfout van Trent Alexander-Arnold en een tussenkomst van de VAR. Gylfi Sigurdsson nam de elfmeter voor zijn rekening en faalde niet: 0-2.

Liverpool prikte in het slot nog tegen via een schitterende dribbel van Firmino, die op weg leek naar een heerlijke goal maar uiteindelijk nipt naast mikte. Ook Wijnaldum miste nog een goede kans op de aansluitingstreffer. Everton van een eerste Merseyside-zege houden sinds eind 2010, en een eerste competitiezege op Anfield sinds 27 september 1999, zat er hoe dan ook niet meer in.

Everton komt door de overwinning nu naast Liverpool op de zesde plek in de stand. Beide clubs hebben 40 punten, maar Everton heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Voor Liverpool is de crisis compleet: het verliest voor het eerst in 19 jaar vier opeenvolgende competitiewedstrijden en, nog opmerkelijker: voor het eerst in 98 jaar (!) verliest het vier opeenvolgende thuiswedstrijden in de competitie. Jürgen Klopp heeft werk aan de winkel.