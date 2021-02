Manchester United boekt dankzij alweer beslissende Bruno Fernandes makkelijke zege tegen laagvlieger Newcastle

Man United heeft na twee gelijke spelen op rij nog eens winnen in de Premier League. In eigen huis zetten ze laagvlieger Newcastle United opzij met 3-1. Bruno Fernandes was met een goal en een assist andermaal van levensbelang voor Man U. De Red Devils zijn zo opnieuw alleen tweede en verkleinen hun achterstand op leider City tot zeven punten.

Op het halfuur bracht Marcus Rashford Man U op voorsprong. Rashford sneed goed naar binnen en schoot de bal dan in de kortste hoek. Niet veel later hing Allan Saint-Maximin namens Newcastle de bordjes alweer gelijk. Na een hoekschop schoot de Franse vleugelspits de gelijkmaker staalhard tegen de touwen.

In de tweede helft kon Man U wel definitief afstand nemen van Newcastle, toch maar de nummer 17 uit de Premier League. Eerst Daniel James en later Bruno Fernandes op penalty stelden de zege veilig.

Met een nieuw doelpunt zit Fernandes al aan 14 goals en 10 assists in de competitie. En dat in 25 wedstrijden. Indrukwekkende cijfers. Hij is hiermee in de top vijf van grootste Europese competities nog maar de derde speler die dubbele cijfers kan voorleggen. De andere twee luisteren naar de namen van Harry Kane (13 goals en 11 assists) en Thomas Müller (10 goals en 10 assists).