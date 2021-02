Chelsea kan voor het eerst in vijf wedstrijden niet winnen, Mbaye Diagne pakt puntje met tienkoppig West Brom

Na vijf opeenvolgende zeges heeft Southampton de opmars van Chelsea een halt toegeroepen. The Blues bleven op het veld van de nummer dertien op een gelijkspel steken: het werd 1-1. Mbaye Diagne speelde net zoals vorige week gelijk met West Bromwich, dat nochtans een uur met zijn tienen moest spelen tegen Burnley.

Chelsea kwam in de eerste helft op achterstand bij Southampton na een goal van Takumi Minamino. In de tweede helft kwamen The Blues langszij door een penaltytreffer van Mason Mount. Daar bleef het echter bij: Southampton kreeg via Vestergaard zelfs nog de beste kans, maar de Deen trof de deklat. Het bleef 1-1: Chelsea is voorlopig nog vierde met 43 punten, maar kan bijgehaald worden door West Ham United (42 punten) en Liverpool (40 punten). West Ham speelt zondag tegen Tottenham, Liverpool werkt vanavond nog de Merseyside-derby af tegen Everton.

Helemaal onderin het klassement heeft West Bromwich Albion voor de tweede opeenvolgende week een puntje gepakt. Deze keer werd het 0-0 op het veld van Burnley, de nummer vijftien. Na een rode kaart van Ajayi moest West Brom nochtans een uur met z’n tienen spelen. Mbaye Diagne (ex-Club Brugge), die overigens met een opvallende blauwe haartooi speelde, stond 90 minuten tussen de lijnen.

Het puntje is welkom, maar echt veel schiet West Bromwich er niet mee op. Het is nog steeds voorlaatste in de Premier League en telt nu 14 punten. Newcastle United heeft de veilige zeventiende plek in handen en telt 25 punten. Morgen komt die club nog in actie tegen Manchester United.