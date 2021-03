Ondanks doelpunt Christian Benteke: Indrukwekkende Harry Kane bezorgt Tottenham met twee goals en twee assists zege tegen Crystal Palace

Tottenham heeft zondagavond in eigen huis Crystal Palace met 4-1 gemakkelijk opzij gezet. Met twee doelpunten en evenveel assists was een indrukwekkende Hary Kane de grote held bij de Spurs. Christian Benteke maakte met een rake kopbal vlak voor rust de gelijkmaker. Michy Batshuayi kwam bij Palace niet van de bank.

De eerste grote kans was voor Tottenham. Na goed voetenwerk van Gareth Bale kon Heung-Min Son van dichtbij koppen, maar Palace-doelman Guaita redde goed. Halfweg de eerste helft was het wel prijs voor de Spurs. Harry Kane bood Bale de openingstreffer op een schoteltje aan, die de bal maar binnen hoefde te duwen. Na slechts vier goals te hebben gescoord in zijn eerste 16 wedstrijden voor Tottenham, lijkt Bale nu definitief vertrokken te zijn. De Welshman zit nu al aan vijf doelpunten in zes wedstrijden.

Net toen iedereen dacht dat Tottenham, met Toby Alderweireld de hele wedstrijd tussen de lijnen, met een voorsprong de kleedkamer zou intrekken, was daar Christian Benteke. Na een perfecte cross van Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) kon de Rode Duivel met een stevige kopstoot de gelijkmaker tegen de touwen koppen. De vijfde competitietreffer voor Big Ben, die de laatste maanden geregeld op een basisplaats kan rekenen bij Crystal Palace.

Eén ding is zeker: @chrisbenteke wil mee naar het EK! ?? pic.twitter.com/x8CuMsNKgy — Play Sports (@playsports) March 7, 2021

In de tweede helft ging Tottenham furieus van start. Na nog geen paar minuten was de voorsprong alweer een feit. En dat met hetzelfde scenario als in de eerste helft: Harry Kane bediende Gareth Bale, die met een kopbal de 2-1 scoorde. Even later kroop Kane zelf in de rol van afwerker. Van buiten de zestien poeierde de spits de bal heerlijk in de winkelhaak.

Je bent een tovenaar, Harry! ? pic.twitter.com/VY7suHfOPs — Play Sports (@playsports) March 7, 2021

Met die prachtige treffer was de doelpuntenhonger van Harry Kane echter nog niet gestild. Een kwartier later scoorde hij de 4-1 met een rake kopbal. In 36 wedstrijden dit seizoen scoorde Kane 24 keer. Daarnaast gaf de Engelse spits liefst 16 assists. Indrukwekkende cijfers. Samen met Heung-Min Son vormt Kane dit seizoen een dodelijke aanvalslinie.

Tottenham springt door de klinkende overwinning naar een gedeelde zesde plaats met West Ham. De Spurs springen zo over Liverpool, dat zondag een zesde opeenvolgende thuisnederlaag leed. Crystal Palace blijft met een dertiende plaats in de veilige middenmoot.