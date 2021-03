Youri Tielemans helpt Leicester City met heerlijke assist aan voorlopige tweede plek in Premier League

Een herhaling van de sprookjesachtige landstitel van vijf jaar geleden zal er wellicht niet meer inzitten, maar Leicester City doet nog volop mee om de tweede plek in de Premier League. The Foxes wonnen zaterdag met 1-2 bij Brighton & Hove Albion en wippen daardoor voorlopig over Manchester United naar de tweede plaats. Youri Tielemans lag met een fraaie assist aan de basis van de gelijkmaker.

Brighton & Hove Albion is nog verre van zeker van het behoud en kon een puntje - of meer - tegen Leicester dus goed gebruiken. Brighton, waar Leandro Trossard in de basis begon, nam in elk geval een prima start door al na 10 minuten op voorsprong te komen. De goal kwam van Adam Lallana (ex-Liverpool), die sinds vorige zomer in Brighton speelt en zijn eerste treffer voor The Seagulls maakte.

Kort voor de pauze was Brighton tweemaal dichtbij de 2-0. Lallana maakte bijna zijn tweede, maar trof de paal. Enkele minuten later scoorde Maupay wel, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Leicester was dus gewaarschuwd en kwam iets vinniger uit de kleedkamer. Kelechi Iheanacho miste eerst nog, maar trof iets na het uur wel raak na een schitterende pass van Youri Tielemans.

Youri Tielemans legt ze waar hij wil, ZONDER te kijken! 👀🔥 pic.twitter.com/K2OVRn5Iu0 — Play Sports (@playsports) March 6, 2021

Na de gelijkmaker bleef het een tijdje rustig in The Amex, maar in de slotfase werd het toch nog hectisch. Schmeichel hield eerst Lallana van de 2-1 en enkele minuten later ging Vardy in de zestien tegen de grond. Leicester wilde een strafschop, de VAR kwam er zich even mee bemoeien, en uiteindelijk werd het een hoekschop. Niet erg, moet Daniel Amartey gedacht hebben: hij kopte de corner van Albrighton binnen en bezorgde Leicester daarmee de drie punten.

Leicester blijft tweede

Rode Duivels Trossard (Brighton), Tielemans en Timothy Castagne (beiden Leicester) stonden allen 90 minuten tussen de lijnen, bij Leicester ontbrak Dennis Praet met een blessure.

In de stand wordt Leicester voorlopig tweede met 53 punten. Dat zijn er twaalf minder dan leider Manchester City en twee meer dan nummer drie Manchester United. Beide clubs bekampen elkaar zondag in de Manchester Derby. Brighton deelt de zestiende plek met Newcastle United en heeft amper drie punten meer dan Fulham, dat achttiende is en op een degradatieplek staat.

“Dit voelt als een grote zege”

“Onze eerste helft was helemaal niet goed genoeg”, sprak Youri Tielemans na de match bij Sky Sports. “We hebben goed gereageerd, nu moeten we herstellen voor volgende week en dan beter starten. We waren wat te losjes in balbezit, reageerden niet goed in duels en waren te traag met de bal. Het was een beetje van alles.”

Tielemans werd ook gevraagd naar zijn mooie assist. “Het krediet gaat naar Kelechi Iheanacho voor het afwerken, en op het einde scoren we nog vanuit een stilstaande fase. We zijn blij met de zege, we moeten proberen compenseren voor de jongens die er niet zijn en vanavond hebben we dat gedaan in de tweede helft. Dit voelt als een grote zege, want je zag dat Brighton goed voetbal bracht. Ze scoorden vroeg en dus was het aan ons om te reageren.”

Dendoncker

Met Leander Dendoncker kwam zaterdag nog een Rode Duivel in actie in de Premier League: hij bleef met Wolverhampton Wanderers op een 0-0 steken bij Aston Villa. Villa is negende met 40 punten, Wolves deelt de elfde plek met Leeds United en heeft 35 punten.