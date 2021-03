Wat een lachwekkende blunder: Granit Xhaka kost Arsenal overwinning bij Burnley

Arsenal zal ook na dit weekend niet hoger dan de tiende plek staan in de Premier League. De Gunners bleven op bezoek bij Burnley, de nummer vijftien, steken op een mager gelijkspel. Granit Xhaka eiste in negatieve zin de hoofdrol op: de Zwitserse middenvelder lag met een ongelukkige pass aan de basis van de gelijkmaker.

Arsenal was nochtans op de best mogelijke manier aan de wedstrijd begonnen. Na amper zes minuten stond de 0-1 immers al op het bord. Was getekend: Pierre-Emerick Aubameyang, die op wandel ging in de thuisverdediging en ook nog eens fraai afwerkte.

De bezoekers leken die voorsprong minstens tot de rust vast te houden, maar in de 39ste minuut kwam Arsenal plots in de problemen toen Burnley de druk op de defensie zeer hoog legde. Pablo Mari speelde terug naar doelman Bernd Leno, die vervolgens de bal doorgaf aan Granit Xhaka. Die trapte de bal pardoes tegen Burnley-spits Chris Wood: Xhaka en Leno konden alleen maar toekijken hoe de bal in doel rolde.

.@_GranitXhaka34, nu al dé schlemiel van het weekend! ??????? pic.twitter.com/bHbbQwQ6cn — Play Sports (@playsports) March 6, 2021

In de tweede helft werd er niet meer gescoord: 1-1 was de eindstand. Arsenal blijft tiende met 38 punten en telt voorlopig 8 punten achterstand op nummer vijf Everton, dat het laatste Europese ticket in handen heeft. Everton komt wel later dit weekend nog in actie. Burnley is vijftiende met 30 punten en staat 7 punten boven de degradatiestreep.