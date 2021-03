Crisis bij Liverpool neemt almaar groteskere vormen aan: nu al zesde thuisnederlaag op rij

Liverpool heeft zondagmiddag al voor de zesde keer op rij verloren in eigen huis. Deze keer was het aan degradatiekandidaat Fulham om met de drie punten te gaan lopen. Het enige doelpunt viel op slag van rust, toen uitgerekend topschutter Mo Salah zich de bal liet ontfutselen door Mario Lemina en die vervolgens knap raak trof.

De crisis bij Liverpool neemt zo almaar grootsere vormen aan. Met Kerstmis stond de regerende kampioen nog alleen op kop, maar in de dertien matchen nadien kon het nog slechts drie keer winnen in de Premier League. Telkens op verplaatsing. Van zijn laatste zes matchen in eigen land verloor het er vijf. Daardoor is het intussen al weggezakt naar de zevende plek, maar Tottenham en Aston Villa kunnen nog over de mannen van Jürgen Klopp springen. In dat geval heeft Liverpool zelfs geen Europees ticket meer in handen.