Manchester United heeft eigen doelpunt nodig om seizoensrevelatie West Ham te kloppen en wordt weer tweede

Manchester United is opnieuw tweede in de Premier League. De Red Devils speelden die tweede stek even kwijt toen Leicester City zondag won tegen Sheffield United, maar Manchester United won later op de dag zelf de match tegen nummer vijf West Ham United. Een eigen doelpunt van Craig Dawson bleek beslissend.

LEES OOK.Van held naar antiheld: Erik Lamela scoort heerlijke rabona, maar pakt daarna twee keer geel in zeven minuten

LEES OOK.Leandro Trossard schenkt Brighton de zege in Southampton, Leicester City haalt stevig uit tegen rode lantaarn

Manchester United creëerde het meeste gevaar in de eerste helft, maar scoren zat er niet in. Marcus Rashford en Mason Greenwood zorgden voor de beste kansen, maar beiden vonden de bezoekende doelman Lukasz Fabianski op hun pad. Vroeg in de tweede helft moest Fabianski zich wel omdraaien toen zijn eigen verdediger Craig Dawson de bal tegen de netten kopte: 1-0.

Manchester United slaagde erin om de kleine voorsprong te verdedigen tot het eind. Het kreeg zelf nog een uitstekende kans op de 2-0, maar Greenwood raakte een kwartier voor het einde de paal. Manchester United telt nu 57 punten en wipt weer over Leicester City, dat er één minder heeft. West Ham blijft vijfde met 48 stuks en één wedstrijd minder. Leider Manchester City heeft 71 punten, maar heeft ook al een wedstrijd meer gespeeld dan stadsgenoot United en Leicester.