Zonder Mourinho lukt het wel: Tottenham wint na prachtgoal van Bale en late strafschop van Song

Foto: Pool via REUTERS

Tottenham heeft woensdagavond op eigen veld met 2-1 gewonnen van Southampton. Het ging moeizaam, maar de eerste zege na het ontslag van The Special One heeft niet lang op zich laten wachten.

Goaltjesdief Danny Ings (30.) bracht The Saints op voorsprong, Gareth Bale (60.) hing de bordjes in de tweede helft gelijk met een heuse prachtgoal.

Even leek het erop dat Son Heung-Min een kwartier voor tijd de 2-1 had gemaakt, maar de VAR keurde de treffer af voor buitenspel. De Zuid-Koreaan (89.) trof in extremis alsnog raak vanop elf meter, hij liet Ryan Mason zo debuteren met drie punten.

Toby Alderweireld maakte de 90 minuten vol bij de Londenaren, die nog volop zullen moeten knokken om Europees voetbal af te dwingen. Ze wippen voorlopig over Liverpool naar de zesde plaats. The Spurs kenden een woelig weekbegin met de hetze omtrent deelname aan de Super League en het ontslag van coach José Mourinho.

Om 21u15 gaat leider Manchester City nog op bezoek bij Aston Villa. Daarvoor kan het evenwel niet rekenen op spelmaker Kevin De Bruyne, die zich afgelopen weekend in de halve finale van de FA Cup tegen Chelsea (1-0 verlies) blesseerde aan de enkel.