Onwaarschijnlijk: Arsenal haalt dankzij owngoals nog achterstand van drie doelpunten op in spektakelmatch

Arsenal heeft in de Premier League op onwaarschijnlijke wijze nog een punt gepakt in de match tegen nummer vijf West Ham United. De Gunners leken te mogen inpakken nadat het scorebord na een dik halfuur al 3-0 aangaf, maar dankzij twee owngoals en een late treffer van Lacazette werd het zowaar nog 3-3.

Na een rustig eerste kwartier ontbrandde de partij helemaal. Jesse Lingard had daar een belangrijk aandeel in. De Manchester United-huurling ramde zelf eerst de 1-0 onhoudbaar binnen en gaf twee minuten later ook op slimme wijze de assist voor de 2-0 van Jarrod Bowen.

Arsenal moest zo op korte tijd plots aankijken tegen een dubbele achterstand. En de opdracht werd nog wat moeilijker voor de Gunners toen Tomas Soucek iets na het halfuur de 3-0 binnen trapte. Match gespeeld, zo leek het.

Toch kwam Arsenal nog voor de rust al terug in de partij… na alweer een goal van Soucek. De 3-1 werd weliswaar gemaakt door Lacazette, maar de bal week nadien nog af op de Tsjechische middenvelder. Soucek kreeg het doelpunt officieel op zijn naam.

Na de pauze knokte Arsenal zich opnieuw helemaal terug in de wedstrijd na een nieuw eigen doelpunt. Deze keer via verdediger Craig Dawson, die eigen doelman Lukasz Fabianski verschalkte na een fraaie voorzet van Chambers.

Strakke voorzet ? strakke owngoal! ?? pic.twitter.com/2H7ud8VAOP — Play Sports (@playsports) March 21, 2021

In de slotfase lukte Arsenal ook nog de gelijkmaker. Net zoals de eerste goal kwam die van Lacazette: deze keer kreeg de Fransman het doelpunt wél op zijn naam. De onwaarschijnlijke comeback was een feit, en het zou bij 3-3 blijven.

West Ham blijft door het gelijkspel vijfde in de stand, op twee punten van nummer vier Chelsea. Het heeft drie punten meer dan Liverpool en Everton en vier meer dan Tottenham. Daarna komt Arsenal, dat negende is met zeven punten minder.