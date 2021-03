Sterke Leandro Trossard bezorgt Brighton & Hove Albion deugddoende zege in degradatiestrijd met goal en assist

Leandro Trossard heeft met een goal en een assist tegen Newcastle United (3-0) Brighton & Hove Albion een stevige dienst bewezen in de degradatiestrijd.

Brighton had na drie verliespartijen dringend drie punten nodig om weg te blijven van Newcastle United en Fulham in de degradatiezone. Newcastle had dus ook een opdracht om hoop te houden, maar het was Brighton dat de kansen kreeg. Uiteindelijk was het Leandro Trossard die de ban brak voor de thuisploeg. Joel Veltman speelde een lange bal op Trossard, die eerst met zijn rug naar de goal stond en nadien makkelijk Ciaran Clark uitschakelde om vervolgens in de verste hoek te trappen.

Nog was het Trossard-effect niet uitgewerkt. De Rode Duivel speelde de bal van rechts naar links, waar hij Danny Welbeck vond. De Engelse spits kwam naar binnen en krulde de 2-0 heerlijk voorbij de doelman vanop dertig meter. Brighton rook bloed en maakte het volledig af tegen de Potters. Neal Maupay maakte er met een volley 3-0 van na een crosspass van Pascal Gross.

Brighton slaat door de overwinning een kloof van zes punten naar de degradatiestreep, met nog acht wedstrijden te gaan. Newcastle staat als zeventiende een plaatsje onder Brighton, maar wel met een verschil van vier punten.