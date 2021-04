Manchester United zet in tweede helft toch nog Leandro Trossard en co opzij en slaat kloofje met Leicester City

Manchester United is na dit weekend steviger tweede in de Premier League. The Mancunians kwamen vroeg op achterstand tegen Brighton & Hove Albion, maar in de tweede helft gingen ze toch nog erop en erover. Man United haalde het met 2-1 en staat nu vier punten voor Leicester City, dat zaterdag verloor tegen leider Manchester City.

Het bezoekende Brighton kwam zowaar al vroeg op voorsprong op Old Trafford. En het was een oude bekende van Manchester United die ervoor zorgde: uitgerekend Danny Welbeck, van 2008 tot 2014 aan de slag bij The Mancunians, opende de score met een kopbal. Hij kopte de bal eerst nog op De Gea, maar was in de rebound zeer attent.

Manchester United moest nadien lange tijd achtervolgen. Dat ging niet bepaald vlot, want voor het eerst sinds augustus 2019 (toen tegen Crystal Palace) slaagde United er niet in om op het eigen Old Trafford een schot op doel te lossen in de eerste helft tijdens een Premier League-match.

In de tweede helft speelde Manchester United vinniger en kort na het uur was het raak. Bruno Fernandes legde af naar Marcus Rashford, die met een uitstekende afwerking de bordjes gelijk hing: 1-1.

In de slotfase slaagde Manchester United er ook nog in om de volle drie punten mee te pakken, want ook Mason Greenwood vond nog de netten. Hij kopte op aangeven van Paul Pogba de 2-1 binnen, meteen ook de eindstand. Bij de bezoekers stond Leandro Trossard in de basis, de Rode Duivel werd na de gelijkmaker van Rashford gewisseld.

Manchester United blijft tweede en telt nu 60 punten: 14 minder dan stadsgenoot Manchester City - dat wel één match meer heeft gespeeld - en 4 meer dan nummer drie Leicester City.