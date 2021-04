Leander Dendoncker scoort eerste goal van het seizoen, maar leidt met Wolverhampton wel thuisnederlaag tegen West Ham

Leander Dendoncker heeft de ban gebroken. In de wedstrijd van Wolverhampton tegen West Ham scoorde de Rode Duivel maandagavond vlak voor rust zijn eerste doelpunt van het seizoen. Met zijn kopbaldoelpunt bezorgde hij zijn ploeg nog hoop, want de Wolves stonden op dat moment immers 0-3 achter. Uiteindelijk kroonde West Ham zich met 2-3 toch tot winnaar van de partij. Grote uitblinker bij de bezoekers was Jesse Lingard. De huurling van Manchester United was goed voor een goal en een assists.

Opvallende statistiek: het was al de 28ste doelpoging van Dendoncker dit seizoen. Hiermee was hij in de Premier League de speler met het meeste schoten op doel zonder ook effectief te scoren. Met deze statistiek maakt hij met zijn doelpunt nu dus komaf.

Dendoncker is net als vorig seizoen wel weer van cruciaal belang voor Wolverhampton. In het team van trainer Nuno Espirito Santo is hij een onmisbare schakel en speelt hij nagenoeg alles. Zo zit de Rode Duivel dit seizoen al aan 29 wedstrijden.

Eerder in de wedstrijd had Dendoncker wel wat boter op het hoofd bij de eerste tegentreffer van Jesse Lingard. Dendoncker liet Lingard het halve veld oversteken, waarop deze laatste de openingstreffer tegen de touwen kon schieten. Lingard verkeert overigens in de vorm van zijn leven, want zijn twee maanden bij West Ham was de winger al goed voor zes goals en drie assists.

Met ook nog doelpunten van Pablo Fornals en Jarrod Brown leidde de uitploeg overtuigend aan de rust. Wolverhampton moest na de koffie uit een ander vaatje tappen om nog kans te maken op een punt.

Dat deden de Wolves ook. Halverwege de tweede helft scoorde Fabio Silva zo de aansluitingstreffer nadat hij de bal vanuit een scherpe hoek goed voorbij West Ham-doelman Lukasz Fabianski schoot. Verder kwam de thuisploeg echter niet, waardoor West Ham een belangrijke overwinning boekt in de strijd om Europees voetbal. The Hammers staan met 52 punten momenteel zelfs op een vierde plaats, een stek die recht geeft op een Champions League-ticket. Wolverhampton staat veertiende en telt 35 punten.