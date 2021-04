Leicester-Belgen lijden dure nederlaag tegen West Ham met alweer indrukwekkende Jesse Lingard

Leicester City heeft zondagnamiddag een slechte zaak gedaan in de strijd om een ticket voor de Champions League. In het duel met rechtstreekse concurrent West Ham leed Leicester een 3-2 nederlaag. Een weeral sterke Jesse Lingard was met twee goals de grote held bij West Ham, dat in het klassement over Chelsea naar de vierde plaats springt en zo tot op één punt nadert van Leicester.

Iets voor het half uur sloeg Jesse Lingard een eerste keer toe. Op de rand van de zestien nam de winger de bal in één tijd op de slof en verschalkte zo Leicester-doelman Schmeichel in de korte hoek. En vlak voor de rust was Lingard daar al opnieuw. Centrale verdediger Issa Diop verstuurde met een uitstekende lange bal Jarrod Bowen diep, die na onvakkundig uitkomen van Schmeichel Lingard maar hoefde te bedienen. West Ham kon zo met een 2-0 de kleedkamer intrekken.

Na de rust tapte de thuisploeg gewoon uit hetzelfde vaatje. Zo kroop Bowen na zijn assist voor Lingard nu zelf in de rol van afwerker en trapte hij de 3-0 al na een paar minuten spelen tegen de touwen.

Daarna herpakte Leicester zich wel, en het kon nog zelfs twee keer scoren via man in vorm Kelechi Ineanacho, maar diens tweede goal viel pas in de blessuretijd.

Door de overwinning springt West Ham in de stand van de zesde naar de vierde plaats, een plek die recht geeft op een ticket voor de Champions League. The Hammers tellen nu 55 punten, dat is er een minder dan Leicester, dat dus wel derde blijft.