Liverpool vermijdt nieuw puntenverlies met knappe goal in extra tijd

Liverpool heeft voor de derde keer op rij gewonnen in de Premier League. De Reds wonnen met 2-1 tegen Aston Villa, dankzij een doelpunt van Trent Alexander-Arnold in blessuretijd. Liverpool wordt -voorlopig- vierde in de Premier League.

Liverpool begon met Sadio Mané opnieuw op de bank, Diogo Jota mocht zijn vorm bewijzen aan coach Jürgen Klopp. De goal viel echter niet bij de thuisploeg, maar bij de Villains. Ollie Watkins opende net voor de rust de score.

Straf van de spits, want het was al zijn vierde doelpunt tegen Liverpool dit seizoen. In de heenmatch scoorde hij nog een hattrick. Enkele minuten later leek Liverpool tegen te scoren, maar zat de VAR dwars. Die keurde het doelpunt af omdat Jota millimeters buitenspel stond toen hij wegliep en de fase inleidde waaruit Firmino kon scoren.

Het millimeterwerk in de @PremierLeague, met het blote oog niet waarneembaar! ???? pic.twitter.com/Z8fFcNRJht — Play Sports (@playsports) April 10, 2021

Na de rust lukte het toch voor Liverpool, via Mo Salah. Ooit was die een zekerheid op goals in eigen huis, maar nu stond hij al het hele jaar 2021 droog wat veldgoals betreft.

.@MoSalah scoort de eerste veldgoal van 2021 op Anfield voor @LFC! ??? pic.twitter.com/8w20XwaaNS — Play Sports (@playsports) April 10, 2021

Liverpool leek andermaal af te stevenen op puntenverlies tegen het verrassende Aston Villa, dat hen in de heenwedstrijd al een pandoering van 7-2 aansmeerde. Trent Alexander-Arnold liet het echter zover niet komen: hij mikte een weggewerkte bal heerlijk in de verste benedenhoek. Liverpool staat met 52 punten vierde, maar Chelsea - dat om 18u30 speelt - kan daar al snel weer over springen. Aston Villa staat met 44 punten tiende.