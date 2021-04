Chelsea klaart de klus tegen Crystal Palace in halfuurtje, Christian Benteke redt de eer met kopbalgoal

Chelsea heeft op de 31ste speeldag van de Premier League opnieuw aangeknoopt met de zege. De Blues openden sterk tegen Crystal Palace en mogen dankzij die nieuwe zege weer mikken op de top drie.

Geen Michy Batshuayi bij Crystal Palace, want de spits wordt nog steeds uitgeleend door Chelsea aan de Londense club. Christian Benteke stond wel in de basis bij The Swans, maar hij moest lijdzaam toezien hoe Chelsea snel uit de startblokken kwam. Kai Havertz, steeds beter in zijn vel in de Premier League, opende de score.

Zijn Amerikaanse spitsbroeder kon niet lang achter blijven, dus hing op het kwartier al de 0-2 op het bord dankzij Christian Pulisic. De Amerikaan verraste de doelman met een keiharde pegel in de korte hoek.

Op het halfuur was het aan Kurt Zouma om te feesten. De Franse verdediger kopte een vrijschop van Mason Mount hard goed binnen. Al de vijfde goal voor Zouma dit seizoen, geen verdediger doet beter.

Wedstrijd gespeeld na dertig minuten dus, maar toch ging Christian Benteke verder op zijn elan van de laatste weken. Hij scoorde met een welgemikte kopbal de overbodige 1-3.

Met nog een kwartiertje te gaan legde Pulisic de 1-4 eindstand vast. Een belangrijke zege voor Chelsea, dat op deze manier in de top vier voor de Champions League blijft en Liverpool voor blijft. Het mag zelfs naar Leicester op plaats drie mikken, dat nog twee punten voorsprong heeft met een match minder gespeeld. Crystal Palace staat op een geruststellende dertiende plaats in de Premier League.