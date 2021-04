Manchester United zet Tottenham opzij en staat zo een stap dichter bij een Champions League-ticket

Manchester United heeft zondagavond de topper in de Premier League met 1-3 gewonnen van Tottenham. Man U had de omstandigheden niet mee - het zag een goal afgekeurd door de VAR en het kwam op achterstand - maar scoorde in een uitstekende helft uiteindelijk nog drie keer. Bij Tottenham kwam Toby Alderweireld de hele wedstrijd niet van de bank.

Het was Manchester United dat als eerste tot scoren kwam. Edinson Cavani leek the Reds op voorsprong te brengen, maar de VAR stak daar een stokje voor. In een voorgaande fase maakt Man U-middenvelder Scott McTominay namelijk een fout door zijn hand in het aangezicht van Son te leggen. Geen goal voor Cavani en geen voorsprong voor Man U.

PGMOL on Man Utd's disallowed goal:



"It wasn't part of McTominay's natural running movement and was careless." pic.twitter.com/Em0QlLla92 — Goal (@goal) April 11, 2021

Het was vijf minuten later uiteindelijk Tottenham dat de openingstreffer lukte. Nadat Harry Kane Lucas Moura goed aanspeelde, kon deze laatste op zijn beurt Heung-Min Son bereiken. Voor een half leeg doel faalde de Zuid-Koreaan niet: 1-0.

Iets voor het uur kwam Man United langszij. Nadat er voor de vijandelijke zestien goed werd gecombineerd, besloot Cavani op Hugo Lloris. Fred, die goed was gevolgd nadat hij Cavani had aangespeeld, kwam wel tot scoren via de rebound. Opvallend: het was zijn eerste goal in de Premier League sinds september 2018.

Als een warm mes door de Tottenham-boter! ???? pic.twitter.com/CDZpmLe0dj — Play Sports (@playsports) April 11, 2021

United ging er uiteindelijk op én over, even later kon Cavani dan toch ook zijn doelpuntje meepikken. Na een goeie voorzet van Mason Greenwood kon Cavani Lloris deze keer wel verschalken. In de blessuretijd dikte Greenwood zelf de score nog aan tot 1-3.

Door de overwinning blijft Man U met 63 punten comfortabel tweede. Het heeft een voorsprong van zeven punten op Leicester City, de derde in de stand. Een Champions League-ticket lijkt zo quasi zeker. Tottenham staat zevende en telt 49. De Spurs moeten dit seizoen nog alles op alles zetten om een Europees ticket te behalen. Voor José Mourinho en de zijnen is het overigens al de tiende nederlaag van het seizoen. Het is de eerste keer dat Mourinho dit in zijn carrière overkomt.