Manchester United zet in slotfase toch nog staartploeg opzij en neemt serieuze optie op tweede plaats in Premier League

Manchester United heeft gedaan wat het moest doen tegen Burnley. The Mancunians leken op weg naar een gelijkspel tegen de nummer zeventien, maar in de slotfase scoorde Man United toch nog twee keer. Mason Greenwood was de held van de dag met twee goals. De eindstand: 3-1.

Greenwood bracht Man United kort na de pauze op voorsprong, maar twee minuten later hingen de bordjes alweer gelijk na een treffer van James Tarkowski. Het bleef ook lang 1-1, tot opnieuw Greenwood in de 84ste minuut de verlossing bracht. In de extra tijd legde Edinson Cavani er nog een in het mandje, waardoor de eindstand 3-1 werd.

Door de overwinning staat Manchester United nu op een eiland in de tussenstand. Het heeft 66 punten: dat zijn er 8 minder dan leider en stadsgenoot Manchester City en 10 meer dan eerste achtervolger Leicester City, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Met vijf opeenvolgende zeges is United ook aan een sterke reeks bezig in de Premier League.