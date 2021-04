Wolverhampton en Dendoncker duwen Sheffield United naar The Championship

Wolverhampton Wanderers heeft zaterdagavond op de 32e speeldag in de Premier League met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van het Sheffield United van ex-Genkenaar Sander Berge, dat door de 26e nederlaag van het seizoen zeker is van degradatie naar The Championship.

LEES OOK. Eén seizoen tweede klasse volstond: Norwich City viert terugkeer naar Premier League



Bij de Wolves stond Rode Duivel Leander Dendoncker op het middenveld naast Joao Moutinho. Zij zagen hoe hun team het moeilijk had tegen de laatste in de stand. Kansen waren er nauwelijks in de eerste helft, 0-0 was dan ook de logische tussenstand.

Na rust volgde wat druk van Wolverhampton maar geen grote kansen. Wolverhampton kon uiteindelijk toch opgelucht ademhalen na een goal van diepe spits Willian Jose (59.), die zijn eerste goal maakte in de Premier League. Doelpunten vielen er daarna niet meer. Dendoncker bleef 90 minuten tussen de lijnen bij de Wolves.

Door de zege blijft Wolverhampton wel op de 12e plek terwijl Sheffield als eerste dit seizoen degradeert.