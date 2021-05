Leandro Trossard en Brighton zo goed als zeker van behoud in Premier League na zege tegen Leeds

Het ziet er steeds beter uit voor Brighton & Hove Albion in de strijd tegen degradatie. De Seagulls klopten zaterdagmiddag Leeds United met 2-0 en zetten de nummer 18 in de stand Fulham zo voorlopig op 10 punten. Een nieuw seizoen in de Premier League lonkt voor Rode Duivel Leandro Trossard.

April was geen aangename maand geweest voor Brighton. De Zuid-Engelse club pakte slechts 2 op 12 en scoorde amper één doelpunt. Daardoor konden Trossard en co. het degradatiespook nog niet helemaal achter zich laten. Gelukkig voor de blauwhemden pakte Fulham in diezelfde periode slechts 1 punt.

Maar met het aanbreken van mei schakelden de Seagulls een versnelling hoger, met de hulp van Leeds weliswaar. Al na een kwartier veroorzaakte Ezgjan Alioski een domme penalty, Pascal Gross faalde niet vanop elf meter: 1-0.

Brighton kon opnieuw rekenen op een bedrijvige Trossard, die vlak voor rust een uitstekende kans onbenut liet. De Rode Duivel leek te verrast dat een lage voorzet tot bij hem kwam, en hij plaatste het leer net over doel.

Foto: AFP

Ook na de pauze creëerde Brighton uitstekende kansen, maar Ben White en Neal Maupay vergaten de bevrijdende 2-0 te scoren. En dan achtte Danny Welbeck zijn moment gekomen. Nadat kandidaat-Rode Duivel Pascal Struijk niet al te secuur verdedigde, plukte de spits de bal uit de lucht en in één vloeiende beweging speelde hij het leer achter zijn steunbeen. Vervolgens had de Leeds-goalie geen verhaal tegen het gekruiste schot van Welbeck.

2-0 en boeken toe voor Leeds, dat simpelweg zijn meerdere moest erkennen in Brighton. De Seagulls kunnen nu met een gerust gemoed de match van Fulham tegen Chelsea (18u30) volgen. Voorlopig telt Brighton 10 punten meer in de stand.