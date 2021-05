Liverpool wint spektakelrijk inhaalduel bij Manchester United

Liverpool heeft donderdag het inhaalduel in de Premier League bij Manchester United naar zijn hand gezet. De Reds, waarvan de spelersbus voor de partij nog werd opgehouden door nieuwe protesten van de Manchester United-fans, wonnen met 2-4. Divock Origi, terug uit blessure, bleef op de bank bij de bezoekers.

Manchester United begon nog het best aan de partij. Een schot van Fernandes (10.) werd door Phillips in doel gedevieerd. De Liverpool-verdediger kon in het tweede deel van de eerste helft revanche nemen. Hij gaf de assist voor de knappe gelijkmaker van Jota (34.).

Roberto Firmino ontbond vervolgens zijn duivels en zorgde net voor (45.+3) en net na rust (47.) voor twee goals. Rashford (68.) bracht de thuisploeg nog terug in de partij met een knap schot in de verste hoek, maar verder kwam United niet meer. Salah (90.) legde in de slotfase op de tegenaanval de eindstand vast op 2-4.

In de tussenstand in de Premier League blijft uittredend kampioen Liverpool in de running voor de Champions League-plaatsen. Het komt door de overwinning op de vijfde plaats, op vier punten van nummer vier Chelsea, dat momenteel de laatste Champions League-plaats bezet. Manchester United is als tweede al zeker van deelname aan het kampioenenbal volgend seizoen.

Het duel in Manchester werd op 2 mei afgelast vanwege protesten van Manchester United-fans tegen clubeigenaar Joel Glazer. Supporters betraden toen het veld en raakten slaags met de politie buiten het stadion, waarop de autoriteiten het uit veiligheidsoverwegingen niet verantwoord vonden om het duel te laten doorgaan.