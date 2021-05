Leicester City lijdt pijnlijke en afgetekende nederlaag in eigen huis tegen sterk Newcastle

Leicester heeft in de openingswedstrijd van de 35ste speeldag in de Premier League in eigen huis een pijnlijke nederlaag geleden tegen Newcastle. De Foxes, met Youri Tielemans en Timothy Castagne in de basis, verloren met pijnlijke 2-4 cijfers. Op die manier komt de derde plaats van Leicester plots in gevaar.

Na 22 minuten viel de eerste goal verrassend langs de kant van Newcastle United. Man-in-vorm Joe Willock, geleend van Arsenal, bracht de Magpies op voorsprong na geklungel van de Turkse verdediger Soyuncu. Voor Willock was het al de vijfde goal in loondienst van Newcastle. Leicester moest herbronnen maar kreeg daarvoor geen tijd. In minuut 33 schilderde linksback Ritchie een corner op het hoofd van Paul Dummett, die vervolgens Fofana aftroefde en staalhard binnenkopte. Grote problemen voor Leicester, maar een verdiende voorsprong voor Newcastle. Leicester, met een pak meer balbezit, kon niet meer scoren voor de rust.

Na de rust kwam Leicester erg sterk uit de kleedkamer, met vooral Jamie Vardy die er zin in leek te hebben. Een doelpunt kwam er wel langs de andere kant. Na een geweldige pass van Matt Ritchie kon Timothy Castagne niet hard genoeg terugspelen op zijn doelman. Callum Wilson profiteerde en werkte keurig af.

Callum Wilson leek de goede vorm te pakken te hebben en in minuut 73 scoorde hij zijn tweede van de avond na een geweldige assist van Almiron: 0-4. Leicester kon een ware afstraffing nog vermijden door in de laatste tien minuten nog twee eerredders te scoren. De eerste kwam er via Albrighton na een assist van Jamie Vardy. Ook Iheanacho kon in het slot nog een goaltje meepikken.

Ondanks de pijnlijke nederlaag blijft Leicester wel voorlopig derde. Ze kunnen zaterdag wel nog voorbijgestoken worden door Chelsea. Newcastle schuift op naar de 13de plaats en lijkt het behoud nu wel te hebben verzekerd.