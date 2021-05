Het doek is gevallen: Fulham degradeert na amper één seizoen alweer uit Premier League

Na Sheffield United en West Bromwich Albion is nu ook de derde degradant uit de Premier League gekend. Fulham ging maandagavond thuis met 0-2 onderuit in een rechtstreeks degradatieduel tegen Burnley. Met nog drie speeldagen te gaan telt de Londense club tien punten achterstand op de veilige plaatsen. Het is al de tweede keer in drie jaar dat Fulham zakt naar The Championship.

De boodschap voor Fulham was voor de partij simpel: winnen tegen Burnley, het nummer 17 in de stand. Het verschil tussen de twee ploegen bedroeg negen punten met nog vier speeldagen te gaan, de donkere wolken pakten al samen boven Craven Cottage.

Iets meer dan een halfuur kon Fulham de hoop in leven houden, maar dan volgden tien desastreuze minuten. Ashley Westwood rondde een counter van de bezoekers feilloos af, 0-1 en een eerste opdoffer voor The Cottagers. Op slag van rust deelde Chris Wood de fatale tik uit. Met een prachtige knal vanop de rand van de zestien verschalkte hij doelman Areola een tweede keer.

De moed zakte Fulham in de schoenen, na de rust kon het geen vuist meer maken tegen Burnley. Fulham zakt opnieuw naar de tweede klasse, het is de tweede keer op rij dat de Londenaars het eerste seizoen na de promotie opnieuw degraderen. Bij Fulham speelde Aleksander Mitrovic (ex-Anderlecht) 90 minuten. Denis Odoi, die dit seizoen slechts 8 keer in actie kwam over alle competities heen, zat niet in de selectie.