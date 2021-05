Ongelooflijk: doelman Alisson Becker scoort winnende treffer in 95ste minuut en houdt CL-droom Liverpool in leven

Liverpool blijft nog in de running voor een Champions League-ticket. Daarvoor mogen de Reds Alisson Becker bedanken, al is dat niet om de reden die je normaal zou verwachten van de Braziliaanse keeper. Alisson scoorde in de 95ste minuut met het hoofd op een hoekschop en bezorgde Liverpool zo nog de zege op het veld van West Bromwich Albion: het werd 1-2.

Liverpool was niet op de beste manier begonnen aan de wedstrijd bij West Brom, dat al een paar weken zeker is van degradatie. Hal Robson-Kanu - u kent de Welshman misschien nog van zijn goal tegen de Rode Duivels in de kwartfinales op Euro 2016 - zorgde na een kwartier voor de voorsprong. Kort na het halfuur maakte Mo Salah vervolgens gelijk voor Liverpool.

1-1 leek ook de eindstand te gaan worden, tot de bezoekers in de 95ste minuut nog een hoekschop kregen. Alisson Becker trok mee naar voren, het ondenkbare geschiedde: de Braziliaanse keeper zette zijn hoofd tegen de bal en verschalkte zijn collega Sam Johnstone. Eindstand: 1-2. Alisson, die tot nu toe een moeilijk seizoen kende, hield het nadien niet droog.

Voor Liverpool zou de treffer van Alisson zomaar eens van goudwaarde kunnen blijken. The Reds blijven vijfde in het klassement, maar met nog twee speeldagen te gaan naderen ze nu wel tot op één puntje van nummer vier Chelsea. Belangrijk, want de top vier van de Engelse Premier League plaatst zich voor de Champions League. Ook nummer drie Leicester City is nog niet helemaal buiten bereik: The Foxes hebben drie punten meer dan Liverpool.

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP