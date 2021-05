Christian Benteke zet EK-kandidatuur alweer kracht bij met nieuwe goal voor Crystal Palace

Op de 36e speeldag in de Premier League heeft Crystal Palace zondagmiddag op eigen veld met 3-2 gewonnen van Aston Villa. Christian Benteke speelde opnieuw een belangrijke rol: onze landgenoot scoorde in de eerste helft en hielp Crystal Palace zo mee aan de zege. Voor Benteke is het zijn derde goal in drie wedstrijden.

De bezoekers monopoliseerden de bal van bij het eerste fluitsignaal en buitten dat overwicht uit met de openingsgoal van John McGinn (17.). Crystal Palace rekende voorin op man in vorm Christian Benteke om iets aan die achterstand te doen en dat gebeurde ook. Een kwartier later hing hij de bordjes gelijk met zijn negende competitietreffer van het seizoen. Villa was niet aangeslagen en kwam meteen opnieuw op voorsprong via Anwar El-Ghazi (34.) en kon zo met 1-2 de kleedkamers opzoeken.

Na rust hield Villa lange tijd stand, tot Ahmed Elmohamady (75.) zijn eigen doelman verschalkte. Jongeling Tyrick Mitchell (84.) schonk Palace zelfs nog de drie punten. Beide ploegen hebben er een verdienstelijk seizoen opzitten en kamperen stevig in de middenmoot van de Premier League.

Later op de dag staan er met Tottenham-Wolverhampton (15u05), West Bromwich-Liverpool (17u30) en Everton-Sheffield United (20u) nog drie wedstrijden op het programma.