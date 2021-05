Toby Alderweireld en Tottenham doen slechte zaak met nederlaag tegen Aston Villa

Tottenham heeft woensdag op de 37e en voorlaatste speeldag in de Premier League een slechte zaak gedaan met het oog op Europees voetbal volgend seizoen. De Spurs verloren in eigen stadion, met 10.000 fans op de tribunes, met 1-2 van Aston Villa. Toby Alderweireld speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg.

De Spurs kwamen nog wel op voorsprong dankzij een harde knal van Bergwijn (8.), maar een eigen doelpunt van Reguilon (20.) en een treffer van Watkins (39.) bezorgden de bezoekers het voordeel. Björn Engels zat bij Villa opnieuw niet in de selectie.

Tottenham blijft in de stand voorlopig nog wel zesde, maar het ziet Everton, dat gelijktijdig met 1-0 won Wolverhampton, naast zich komen met 59 punten. De nummer zes in de Premier League pakt het laatste Europa League-ticket voor volgend seizoen. Bij Wolverhampton viel Leander Dendoncker woensdag tien minuten voor tijd in. Richarlison (48.) had vroeg in de tweede helft voor het enige doelpunt van de partij gezorgd.