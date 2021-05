Leandro Trossard zet met knappe goal Brighton op weg naar stuntzege tegen Manchester City: van 0-2 naar 3-2

Manchester City gaf als bij wonder een 0-2-voorsprong uit handen tegen Brighton. In de tweede helft ging de thuisploeg op en over de kersverse landskampioen en won Brighton nog met 3-2. Leandro Trossard zette zijn EK-selectie nog wat extra kracht bij door de 1-2 te scoren. Onze landgenoot werkte bovendien gewoon een puike wedstrijd af. City verzekerde zich eerder al van de Engelse titel, terwijl Brighton onderin al een tijd uit de gevarenzone was.

City kwam nochtans al na twee minuten op voorsprong via Gundogan. Phoden maakte er kort na rust een dubbele voorsprong, maar Brighton knokte zich terug in de wedstrijd dankzij Rode Duivel Leandro Trossard. Onze landgenoot viel al na een halfuur in voor Danny Welbeck en deed de wedstrijd kantelen door de aansluitingstreffer te scoren in minuut 50. En het was een schitterend doelpunt: de Rode Duivel dribbelde op zoek naar zijn rechter door de zestien van City om dan toch aan gaatje te vinden:

City, dat al vanaf de tiende minuut met tien man speelde na een rode kaart voor rechtsachter Cancelo, kreeg het moeilijk na dat doelpunt. Tussen de 70ste en de 80ste minuut ging Brighton op én over de landskampioen dankzij doelpunten van Webster en Burn. Brighton schrijft zo geschiedenis, want het is pas voor het eerst dat de ploeg wint van City in de Premier League.

Kevin De Bruyne keerde pas terug uit blessure en bleef de hele wedstrijd op de bank.

Bekijk hier het doelpunt van Gundogan: