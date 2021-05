Chelsea neemt revanche voor verloren finale FA Cup en klopt Leicester City in de competitie met 2-1

Chelsea heeft revanche genomen nadat het afgelopen weekend de finale van de FA Cup verloren had van Leicester City. In het competitieduel dinsdagavond won Chelsea met 2-1 dankzij goals van Rüdiger en Jorginho.

In een aangename eerste helft kregen we geen doelpunten te zien. Of toch geen geldige. Timo Werner maakte wel de 1-0 voor Chelsea, maar werd teruggefloten door de VAR. Er was ook appel voor een penalty voor Chelsea. Onze landgenoot Youri Tielemans, die net als Castagne in de basis stond bij Leicester, trapte in plaats van op de bal per ongeluk op een speler van Chelsea. De scheidsrechter zag er echter geen graten in en liet doorspelen.

In de tweede helft moesten we daarentegen niet lang wachten op een goal. Rüdiger maakte er meteen 1-0 van voor de thuisploeg. Even later kreeg Chelsea dan toch een penalty. Dankzij een fout op Werner, mocht Jorginho aanleggen vanop elfmeter. De dubbele voorsprong was een feit.

Kelechi Iheanacho kon nog scoren voor Leicester City dankzij een assist van Wilfred Ndidi, maar verder kwam Leicester niet meer. Al werd het wel nog spannend op het einde. In het slot was er bovendien nog een serieus opstootje tussen beide team. De spelers moesten uit elkaar getrokken worden.

Dankzij de zege springt Chelsea over Leicester naar de derde plaats in het klassement. Chelsea heeft zo zicht op een ticket voor de Champions League volgend seizoen. Voor Leicester wordt het nog nagelbijten.