Edinson Cavani verwent (misnoegde) fans bij terugkeer met geniale goal, maar Manchester United kan niet winnen

Edinson Cavani bezorgde de fans van Manchester United bij hun terugkeer naar het stadion een knap doelpunt om van te genieten. De 34-jarige Uruguyaan stiftte de bal van heel ver over de doelman van Fulham en zette Man U zo op voorsprong. Zijn doelpunt was echter niet voldoende voor de overwinning, want Joe Bryan maakte er in de 76ste minuut nog 1-1 van.