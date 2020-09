Standard kent geen problemen met Welshe Bala Town en ontmoet Serviërs in volgende ronde van de Europa League

Standard plaatste zich voor de derde voorronde van de Europa League, meer hoeft u echt niet te onthouden van de 2-0 tegen Bala Town uit Wales. De Rouches speelden met opgetrokken handrem, al moest keeper Bodart een strafschop redden.

Coach Philippe Montanier gunde Raskin rust, waardoor Shamir opnieuw een centrale rol kreeg toebedeeld naast Cimirot. Voorin kreeg Avenatti de voorkeur op Oulare, in zijn rug mocht de 19-jarige Michel Ange Balikwisha debuteren. Het jongere broertje van William, die maanden out is met een schouderblessure, moest met zijn snelle voetjes de statische bezoekende defensie in de problemen .

Al na 21 seconden leek het startschot van een Luikse doelpuntenkermis in de lucht te hangen, maar Amallah miste van op 11 meter.

De bezoekers begonnen wel met open geest en tomeloze inzet. Bodart moest in de beginfase zowaar twee keer ingrijpen. Maar daarna vonden de Rouches het welletjes. Net na het kwartier brak een strafschopfout van Peate op Vanheusden de ban. Avenatti scoorde van op de stip (1-0), maar Carcela, Balikwisha en Shamir slaagden er niet in om de score te verdubbelen.

Foto: BELGA

Bodart pakt penalty

Zo had het even voor het half uur 1-1 kunnen en zelfs moeten staan. Ook aan de overzijde ging de bal terecht op de stip, nadat Laifis dom balverlies overhaast wilde goedmaken. Aanvoerder Venables werd gevloerd en nam zelf plaats achter de bal. Bodart haalde het leer knap uit de hoek.

De thuisploeg nam deze nieuwe verwittiging ernstig en verdubbelde even later de score. Amallah devieerde een knal van Laifis met een gelukje met de hiel in de linkerhoek. Dat was ook de rustscore.

Foto: BELGA

Slordig

In een bijzonder matige tweede helft werd echter al snel duidelijk dat de moedige tegenstrever uit Wales al zijn pijlen had verschoten in de eerste 45 minuten. Maar Standard hield het tempo zo laag en voetbalde zo slordig dat een attent keepende Ramsay verdere averij kon voorkomen. Verder werden in één langgerekte geeuw krachten gespaard voor het competitieduel tegen Kortrijk van zondag. Vier dagen later is in Europa Vojvodina Novi Sad op bezoek. Dan zal het tempo iets hoger moeten liggen om een even rustige avond te kunnen beleven.