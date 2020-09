Charleroi mag dankzij piekfijne vrije trap van Rezaei in de verlengingen blijven dromen van de Europa League

Na België maakte ook Europa kennis met het efficiënte Charleroi. De Karolo’s hadden tegen Partizan wel verlengingen nodig, maar na een saaie match volstonden twee stilstaande fases om de Serviërs uit te schakelen. Rezaei bracht verlossing met een vrije trap, maar het was vooral een crazy coach Belhocine langs de lijn die zijn team vooruit stuwde. Als Charleroi volgende donderdag thuis wint van Lech Poznan dan zit het voor het eerst in de Europese poules.

Charleroi is een ploeg die zelden doelpunten slikt. Slechts twee in zes Belgische wedstrijden. Toen de thuisploeg tegen Partizan Belgrado al na 10 minuten op voorsprong kwam, dacht iedereen dan ook dat het broodje gebakken was. Op partizanale wijze. Het was aanvoerder Dessoleil die een rebound scoorde op corner. Dit zou Charleroi toch niet meer weggeven? Neen toch?

Paringsdans

In de eerste helft leek dat te lukken. De Karolo’s vormden een blok en stonden geen één kans toe. De Serviërs maakten geen haast en Charleroi leek zelfs met 12 man te voetballen. Die extra pion was trainer Karim Belhocine. Hoe hij zijn ploeg telkens in het gareel schreeuwde, was indrukwekkend. Voor zijn dug-out voerde Belhocine precies een dans uit. Een trapje links en rechts, een sprongetje, een pirouette, heel dikwijls een oerschreeuw. Dit Europese debuut was voor hem een openingsdans. Al kon u er ook een paringsdans in herkennen. Als er aan de overkant een vrouwelijke coach had gezeten, was het ongetwijfeld bingo geweest en liepen er weldra enkele extra mini-Karimmetjes rond.

Foto: BELGA

Belhocine had die tweede goal er liefst zelf in getrapt. Na de rust bleek waarom. De Europa League is duidelijk niet de Jupiler Pro League. Partizan bracht Seydouba Soumah in en de dribbelvaardige Guineeër zorgde direct voor meer schwung. Charleroi bleef niet meer zo makkelijk overeind en toen Asano zich doorzette stond Soumah plots alleen. Weg clean sheet, want het stond 1-1. Slechts twee grote kansen vielen er te noteren in deze gesloten wedstrijd, maar het was aan beide zijden wel raak.

Voor Charleroi was het zaak om rustig te blijven. Ze hadden veel minder Europese ervaring dan Partizan, maar in deze ene kwalificatiewedstrijd was één goeie uitbraak voldoende. Het publiek kon hen helaas niet vooruit stuwen, want volk was er niet. Dat werd wel gemist. Om de beslissende pass te geven keken velen dan maar naar Morioka. De Japanner beweegt vaak alsof hij in de sauna zit. Relax, niet te snel, maar goed kijkend waar hij zijn handdoek gaat leggen. In voetbaltermen wordt die handdoek de bal, maar die kwam toch niet altijd op de goeie plaats. De thuisploeg had maar één kans meer via de te nerveuze Busi. Zelf kwamen ze nog een paar keer goed weg met goeie interventies van Penneteau.

Wachten op wissels

We kregen dus verlengingen waarin beide teams vermoeid waren. Partizan gebruikte meteen zijn 3 wissels. Alleen wachtte Belhocine tot minuut 109 (!) om een eerste keer te vervangen. Oké, op Gillet na zat er niet te veel kwaliteit op de bank, maar toch...Niemand durfde risico’s te nemen en op wandeltempo kwamen de penalty’s in zicht. Slechts een stilstaande fase kon de wedstrijd nog kunnen openbreken en die kwam er ook. Kaveh Rezaei mocht aanleggen net buiten de box en krulde het leer via de paal in de goal. De paringsdans van Belhocine bracht hem in de zevende hemel. De laatste horde naar de poulefase heet Lech Poznan.