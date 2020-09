Amallah verlost Standard in verlengingen: Rouches spelen play-offs voor plek in de Europa League

Fijn om naar te kijken was het niet, maar Standard heeft zich ten koste van Vojvodina geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. De Rouches konden tegen de stugge Serviërs de klus niet in 90 minuten klaren. Selim Amallah zorgde uiteindelijk vroeg in de verlengingen voor verlossende 2-1.

Philippe Montanier had een basisplaats toebedeeld aan Felipe Avenatti. Had alles te maken met de afwezigheid van Obbi Oulare. De targetman ondervond nog te veel hinder van de voetblessure die hij aan het duel van zondag met Kortrijk (2-1) overhield. Ook Nicolas Gavory keerde bij de Rouches terug in de ploeg, ten nadele van Damjan Pavlovic.

De bezoekers presenteerden zich in het lege Sclessin zoals verwacht als een soort hinderlijke muggen. Fysiek, gevaarlijk op stilstaande fases, fel in de duels en direct spel. Een simpele formule waarmee ze het Standard aanvankelijk knap lastig maakten.

De beste remedie daartegen is een hoog tempo en een snelle balcirculatie, maar daarvoor was het technisch verval bij de Luikenaars te groot. Standard begon de eerste helft nog dreigend. Mehdi Carcela haalde na vijf minuten uit op de rand van de zestien. Keeper Vuklis reageerde attent. Ook in de herneming stond de Vojvodina-doelman pal. Daar bleef het voor rust zowat bij langs Luikse zijde. Ondertussen bleef het uitkijken voor die telkens weer uitrukkende Servische luchtmacht.

Foto: Photo News

Strafschopgoal

In zo’n match moet het al eens meevallen. Amper een minuut in de tweede helft kreeg Standard een terechte penalty. Gavory werd onderuit gelopen in de rechthoek. De Oostenrijkse ref wees naar de stip. Avenatti, tot dan toe bezig aan een vreselijke partij, zette de elfmeter feilloos om.

De goal bracht rust bij de thuisploeg, die de match in handen nam en controleerde. Meteen werd duidelijk dat Vojvodina voetballend niet al te veel voorstelt. De frustratie nam toe bij de Serviërs, die stevig doorgingen op onder meer Gavory en Carcela. Maar een echte aanval in elkaar boksen, daartoe leken ze niet in staat.

Vermijdbare gelijkmaker

Standard liet echter na om de trekker over te halen. Een kwaaltje dat de voorbije matchen al bovenkwam. De ruimte die het kreeg werd niet benut. Met de talloze countermogelijkheden werd te weinig gedaan. Een oude voetbalwet zegt dan dat je moet opletten voor die ene kans die je altijd tegen krijgt. Zo geschiedde ook. Carcela verloor de bal knullig op het middenveld. Vanop de rechterflank bereikte een heerlijke voorzet het hoofd van Bojic. Die stond moederziel alleen en bracht Vojvodina langszij.

Foto: BELGA

De Luikse belegering kon beginnen. Invaller Muleka kwam dichtbij de 2-1, maar ook Bodart moest zes minuten voor het einde nog uitpakken met een goede reflex op een Servische kopbal. In de zenuwachtige slotminuten van de reguliere speeltijd werd er niet meer gescoord.

Verlosser Amallah

We gingen naar verlengingen. Nog geen minuut ver daarin of Amallah deed de netten al trillen. Vanheusden bereikte Raskin, die de Marokkaanse international aanspeelde. Hij twijfelde niet en schoot overhoeks raak: 2-1.

Bij gebrek aan publiek namen de geblesseerde Standard-spelers in tribune dan maar de rol van harde kern in. Mooi om zien hoe Bastien, Oulare en Lestienne juichten bij elke geslaagde actie van een teamgenoot. De jongens op het veld hielden stand. De weg naar de Europa League ligt nu volledig open. Niet het Franse Reims maar Fehervar is komende donderdag de laatste horde op weg naar de Europa League. De Hongaren haalden het na strafschoppen van de club van landgenoten Wout Faes, Thibault De Smet en Thomas Foket. Mag eigenlijk niet misgaan voor Standard.