Ongelukkig Standard op kletsnatte grasmat onderuit tegen Rangers FC, Roofe (ex-Anderlecht) scoort wereldgoal

In een kletsnat Luik heeft Rangers FC uit Schotland Standard zijn eerste Europese thuisnederlaag in zestien matchen aangesmeerd. Een rake penalty van Tavernier en een zondagsschot van Roofe zorgden voor een mijlpaal in mineur: 0-2 en Standard verloor zo zijn 250ste wedstrijd op het Europese toneel.

Philippe Montanier koos voor drie andere namen ten opzichte van het gelijkspel tegen Club Brugge van zaterdag. Muleka, Amallah en Cimirot kwamen in de ploeg. Dussenne kreeg opnieuw de voorkeur op Laifis. Mehdi Carcela begon op de bank, terwijl Raskin en Michel-Ange Balikwisha getroffen zijn door het coronavirus. Bij Rangers startte Ianis Hagi (ex-KRC Genk).

De Rouches, voor de gelegenheid in het zwart, wilden het voorbeeld van Club Brugge volgen en de start van hun Europees avontuur niet laten verpesten door een aantal positieve coronagevallen. Maar Rangers bleek een taaie opponent die je niet zomaar vanaf het begin bij de keel grijpt.

Onhandige penalty

Het resultaat was een lange studieronde. Die werd als donderslag bij heldere hemel doorbroken door een onhandige handsbal van Nicolas Gavory in het eigen strafschopgebied. De bal ging op de stip. Tavernier trapte, Bodart zat in de goede hoek, maar kreeg er niet genoeg zijn vingers tegen: 0-1.

Kort daarna was Hagi met een verrassende uithaal nog dicht bij een tweede doelpunt, waarna er eindelijk een goede periode van Standard aanving. Op het halfuur schilderde Fai een voorzet op het hoofd van Muleka, die met een prima nekslag de lat trof. Een kunstje dat de Congolese spits vlak voor rust herhaalde. Uit de herhaling bleek dat hij de bal met de hand had geraakt, al was de arbitrage dat ontgaan.

Waterballet

Om Standard van wat meer body te voorzien, bracht Montanier in de tweede helft Oulare voor Muleka. De Luikenaars hadden wel de controle, maar aan voetballen kwamen ze moeilijk toe. Dat had veel te maken met het plotse onweer dat boven Standard tekeerging. Met bakken viel het water uit de lucht, waardoor we een heus waterballet kregen. Altijd bleef de bal wel in een plas steken. Normaal voetballen was onmogelijk geworden.

Carcela werd nog in de strijd gegooid, niet veel later ook Cop en Avenatti. Maar een vuist kon Standard niet meer maken. Het was gedwongen zijn toevlucht te nemen in lange ballen en hopen dat er eentje goed zou vallen. Net een spelletje dat de Schotten goed beheersen. Die ene kans kwam er niet meer. Cop had ze wellicht op de voet, maar miste zijn controle. In de tegenaanval probeerde de ingevallen Kemar Roofe (ex-Anderlecht) het vanaf de middenlijn uit en scoorde een fenomenaal doelpunt: 0-2.

Is de goal van het jaar in de @EuropaLeague nú al bekend?! 😱🤯 @roofe pic.twitter.com/0aRYVj7UlE — Play Sports (@playsports) October 22, 2020

De Engelsman vierde zijn doelpunt iets te uitdagend. Zeker naar de zin van Standard, wat op het einde tot een opstootje leidde.

Hoe dan ook, daarmee kwam er een einde aan een knappe reeks van de Luikse club, die voor vanavond 15 thuismatchen in Europa ongeslagen was gebleven. Zonde, want net nu speelde Standard zijn 250ste Europese wedstrijd.

Bekijk hier de beelden van een kletsnat Sclessin:

