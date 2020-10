AA Gent nog dieper in de miserie: nu ook dramatische start Europa League tegen zwakke broertje Liberec

De scherpte achterin en voorin waren de Buffalo’s al kwijt, het vertrouwen nu ook helemaal. Tegen het zwakke Slovan Liberec presteerde AA Gent het om te verliezen. 1-0. Na een dramatische competitiestart volgt dus ook het slechtst mogelijke begin aan een campagne die het seizoen nog een beetje had redden. De kelk moet leeg tot op de bodem. Maar of het einde al in zicht is?

AA Gent is dezer dagen als een Kinder Surprise voor zijn fans. Het is elke keer weer verwachtingsvol uitkijken als een kind dat zijn chocolade eitje mag openbreken. Maar de verrassing die volgt, blijkt vaker een teleurstelling dan dol jolijt. Een kinderhand is nochtans gauw gevuld, zoals het minste lichtpuntje ook bij AA Gent voor feest zou zorgen.

Liberec zou in normale omstandigheden een eitje moeten zijn. Met de terugkeer van Ngadeu, niet langer “licht” coronapositief, kon Igor Plastun zelfs eens bezinnen op de bank. Niet dat het geklungel achterin bij de Buffalo’s met het verdwijnen van de Oekraïner ineens uit de wereld was. Integendeel. Ook bij Ngadeu gaat geregeld het licht uit. In Liberec zelfs meer dan eens. De eerste keer werd het niet afgestraft. Marreh kwam nog net op tijd om de vrijstaande Yusuf te blokken. Een tweede keer dat Ngadeu zijn interceptie miste, liep het faliekant af. Nurio kopte de bal in de voeten van Koscelnik, wiens schot de assist voor de vrijstaande Yusuf werd. Hanche-Olsen liet de international uit Bahrein van zich weglopen, Roef zag de bal onder hem in doel verdwijnen: 1-0. Pech maar vooral weinig doortastend verdedigen: het soort tegengoal waar AA Gent dezer dagen een patent op heeft. Dertiende wedstrijd van het seizoen, voor de elfde keer wordt de nul niet gehouden. En weer bleek die achterstand de inleiding tot een nederlaag, de negende al.

Liberec minder waard dan Nurio

Eigenlijk had de vicekampioen al vroeg moeten leiden. Na een weergaloze actie op de achterlijn van Yaremchuk besloot Bukari op Liberec-doelman Nguyen. Een lob van Yaremchuk, na een zeldzaam afgemeten pass van Ngadeu, ging over. Ook een geblokt schot van Botaka belandde via een Tsjechisch been op de paal. AA Gent had de controle én de bal maar dat was de logica zelve. De thuisploeg is voetballend het zwakste broertje van de groep. De verzamelde marktwaarde van de basiself van Slovan Liberec, vorig seizoen pas vijfde in Tsjechië, lag meer dan een miljoen euro lager dan wat AA Gent voor Nurio had betaald. Niet dat die al speelde als een linksachter van zes miljoen. De Decker had voor de gelegenheid gekozen voor een linkerflank Botaka-Nurio maar dat leverde amper wat op. Botaka kwam er pas in het zicht van de rust enigszins door maar de laatste pass ging telkens verkeerd. Dat gold voor wel meer spelers bij de Buffalo’s. Of hoe de ideeën (lees: steekpasses) van Odjidja evenveel worden gemist als Owusu, schokbreker voor de verdediging.

De voeten van Kleindienst

Het gevaar moest van Yaremchuk en Bukari komen, niet altijd even zuiver maar met de Ghanees is geen enkele tegenstander op zijn gemak. Het was niet toevallig Bukari die Kleindienst meteen na de rust op weg zette naar de gelijkmaker. De afwerking van de Duitser, die Depoitre op de bank hield, leek nergens naar. “Ik hoop dat Tim zijn goeie voeten vind”, klonk het twee maanden geleden uit de mond van een Roemeense coach die in Gent inmiddels een voetnoot is. Maar die goeie voeten, die vond Kleindienst nog altijd niet. Dat bleek even later opnieuw, toen Liberec even leek te begeven onder de Gentse druk. Yaremchuk geblokt, Nurio over: het lukte maar niet. De Decker wachtte lang om Niangbo en Depoitre in te brengen. Maar doelman Nguyen liet zich zelfs oog in oog met Niangbo niet in de problemen brengen. Als zelfs Plastun al moet invallen als kopper voorin, is het ver gekomen. Balbezit: 70 procent. Einduitslag: 1-0. Zo voegt AA Gent zich bij gerenommeerde ploegen als Estoril en Qarabag, de enige andere teams die ooit in de Europa League in Liberec onderuit gingen.

AA Gent is als Kinder Surprise. Stevig zit het allerminst in elkaar en wat er telkens uit dat ei komt, begint te vervelen. Maandag komt het Genk van Jess Thorup op bezoek, donderdag wacht het Duitse Hoffenheim. Dat wordt weer verwachtingsvol uitkijken...