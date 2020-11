Standard gaat roemloos ten onder bij Lech Poznan en boekt 0 op 9 in Europa League

Standard heeft ook zijn derde duel in de Europa League verloren. De Luikenaars kwamen een vroege 2-0 achterstand tegen Lech Poznan niet meer te boven. De Polen wonnen terecht.

Standard blijft in de hoek waar de klappen vallen. De Rouches, die acht spelers misten, begonnen in Poznan niet eens zo slecht. De jonge Michel-Ange Balikwisha kreeg na 12 minuten een prima kopkans aangereikt door Nicolas Raskin, maar timede verkeerd.

Philippe Montanier zag vervolgens zijn defensie twee keer kinderlijk in de fout gaan. Linksback Gavory liet op het kwartier een gevaarlijke voorzet zomaar lopen – bizar om te zien – en zag Skoras achter zijn rug opduiken. Die kon vrij inkoppen: 1-0.

Het was sowieso al niet de dag van Gavory. Bij de 2-0 enkele minuten later liet hij zijn mannetje Ishak ook de bal zomaar binnentikken. Nadien had hij geluk toen de Oostenrijkse ref zich genadig toonde en hem niet de tweede gele kaart gaf die hij verdiende. In de rust werd Gavory vervangen door jeugdproduct Hugo Siquet.

Standard leek na die snelle 2-0 uitgeteld, maar toonde toch nog even weerstand. Lestienne milderde voor het halfuur tot 2-1. Dussenne schoot eerst tegen de paal, maar via de rug van doelman Bednarek en de paal kon Lestienne het eerste Standard-doelpunt van deze Europa League binnentikken. De Rouches leefden weer. Enkele seconden later had het na gepruts van de Poznan-keeper zelfs al 2-2 kunnen staan, maar Lestienne reageerde dit keer niet scherp genoeg.

Aan het verzet van de Luikenaars kwam al vroeg in de tweede helft een einde. Op voorzet van linksback Puchacz kon Ishak de 3-1 binnenschieten. De Zweedse spits stond compleet vrij, met meerdere Standard-verdedigers om zich. En of Zinho Vanheusden gemist werd. Het was dat Bokadi daarna nog van de lijn kon redden, of Ishak had zijn hattrick compleet gemaakt.

Het bleef bij 3-1. Voor Standard betekent dat een rampzalige start van de Europa League. 0 punten en een negatief doelsaldo van -7. Overwintering in Europa? Forget it. Benfica, Poznan en Rangers FC zijn stuk voor stuk beter dan dit Standard, dat zich dringend moet herpakken wil het zondag tegen Antwerp iets rapen.