Te laks om LASK te kloppen: Antwerp verliest en moet nu de Oostenrijkers én Tottenham naast zich dulden

Geen 9 op 9 voor Antwerp. De Great Old had een geweldige zaak kunnen doen, maar verloor verdiend van LASK Linz. Het moet nu de Oostenrijkers maar ook Tottenham naast zich dulden in de poule. En bij die twee clubs moet het ook nog op bezoek. Een nieuwe stunt is nodig.

LEES OOK. ONZE PUNTEN. Ontgoochelende avond voor de Great Old dat zonder uitblinkers speelde (N+)

“Come on! Wake up!” We waren achttien minuten ver en Ritchie De Laet riep zijn ploegmaats tot de orde – letterlijk. Het was nodig. Zo scherp als Antwerp tegen Tottenham speelde, zo laks was het nu tegen LASK. De Laet had recht van spreken, want hij was de enige die zijn normale niveau haalde. Zelfs meer dan dat, hij deed zowat alles goed. De rest daarentegen…

Hadden ze zich laten verrassen door de ploeg uit Linz – de grootste noch bekendste naam in het internationale voetbal? Toegegeven: ook wij moesten opzoeken wie daar allemaal speelt, we deden daarvoor beroep op Georg Leblhuber, een Oostenrijkse journalist. “De gevaarlijkste man is Gruber”, had hij ons verteld. Hans Gruber uit Die hard, ja, die kennen we – inderdaad een gevaarlijk man. Maar hier ging het om Andreas Gruber, een rechtsbuiten die in het nog jonge seizoen al zeven keer scoorde, maar de eerste kans van de match op Butez trapte.

17 miljoen verschil

Nu, we weten wel zeker dat de spelers van Antwerp uitgebreid werden ingelicht over de tegenstander. Maar hoe dan ook hadden ze heel veel moeite met de hoge pressing en de snelle aanvallen van LASK. “Dit zijn geen pannenkoeken”, merkte Patrick Goots – naast ons op de tribune – terecht op. Vorig seizoen had ook Club Brugge het knap lastig toen het hen tegenkwam in de kwalificaties voor de Champions League. Hun selectie is – volgens Transfermarkt – dan wel 17 miljoen minder waard dan die van Antwerp, maar dat was er dus niet aan te zien. Vlak nadat De Laet zijn ploegmaats – tevergeefs – had wakker geschreeuwd kwamen ze zelfs heel dicht bij de 0-1. Balic kopte door, Raguz trapte over.

Foto: BELGA

Pas laat in de eerste helft kwam de thuisploeg – zonder Gelin, die na zijn krampen op Anderlecht niet klaar was – er wat door. We konden zowaar een kans noteren. Birger Verstraete, die na een gemiste controle een domme gele kaart had opgelopen, volleyde naast. De spelers leken eindelijk te beseffen dat er iets moois in het verschiet lag. Antwerp kon namelijk Anderlecht evenaren, dat in 2011 als enige Belgische ploeg met een 9 op 9 aan de Europa League-groepsfase was gestart.

Na rust nóg een tandje bijsteken? Dat was de bedoeling. Maar het lukte niet meteen. Meer zelfs, het duurde niet lang of de 0-1 stond op het bord. De Laet liet zich in de luren leggen door Gruber en die bediende Eggestein aan de tweede paal – losgelaten door Miyoshi. De Duitse spits, voor rust ingevallen voor de geblesseerde Raguz, controleerde de bal op zijn borst, bleef ijzig kalm en trof raak.

Foto: REUTERS

Rode kaart

Ai Antwerp, wat nu? Wir schaffen das, dachten ze misschien, want ze bogen dit seizoen al vaker een achterstand om in een zege. Maar dan moest heel snel veel beter. Leko bracht rond het uur twee verse krachten – niks te vroeg. Buta en Ampomah losten Verstraete en Miyoshi af en moesten vooral voor extra snelheid en diepgang zorgen. Maar wat de Great Old nog het meest kon helpen was de tweede gele kaart die Holland opliep. De Australische middenvelder van LASK zorgde ervoor dat zijn team nog meer dan twintig minuten met tien moest spelen.

Toch waren het de bezoekers die nog dichter bij de 0-2 kwamen. Ook Benavente kwam er nog op en op het einde ook nog Lukaku – die zijn debuut maakte – en Boya. Maar meer dan gevaarlijke standjes creëren zat er niet in. Alleen in de slotseconden was er nog een dot van een kans, maar Mbokani trapte ze over. Antwerp verloor zo en is nu een stuk verder van huis. Het begon dan wel met een 6 op 6, nu moet het LASK en Tottenham – die ook zes punten hebben – naast zich dulden. En bij die twee teams moet het nog op bezoek.