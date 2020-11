Colin Coosemans ziet Rode Sterren: AA Gent zo goed als zeker uitgeschakeld na mistasten van reservekeeper

Dan toch een beetje comedy keepers. AA Gent verloor met 2-1 van Rode Ster Belgrado en bij de tweede goal ging invallerskeeper Colin Coosemans in de fout. Balen, want de Buffalo’s knokten zich net een beetje in de match. Daardoor staanze nu met 0 op 9 troosteloos laatste in hun poule en is het Europese avontuur na drie wedstrijden zo goed als zeker voorbij.

Het stond in de sterren geschreven: als er zo veel gedoe is rond de doelmannen, dan levert dat miserie op. Voor de match prijsde AA Gent zich nochtans gelukkig dat het Colin Coosemans in extremis nog op de Europese lijst had gezet. Woensdag op de laatste training in Belgrado had de 17-jarige Owen Jochmans zijn enkel omgeslagen en dus kon hij niet spelen. Zonder Coosemans had de nog jongere René Vanden Borre (16) in doel moeten staan.

Maar toch baalden de Buffalo’s ook in de tweede helft. Na een uur spelen mocht Katai een vrije trap nemen. Hij trapte die bal zeker niet onhoudbaar in het hoekje, maar Coosemans slaagde er niet in om het leer tegen te houden: 2-1. Niet onlogisch als je totaal geen wedstrijdritme hebt, maar hij vervloekte zichzelf. Ja, de ervaren doelmannen Bolat en Roef begingen ook al blunders, maar Gent had er nu toch wel bij gevaren als Sinan Bolat niet meer geschorst was.

Pietgoal

Op de bank moest interim-coach Peter Balette dan toch eens naar Wim De Decker thuis in de sofa bellen. Wat nu gedaan? Voor de rust had Gent zich met een gelukje weer in de wedstrijd geknokt. Het had wel 63 procent balbezit, maar er was zo weinig geloof in eigen kunnen. Bukari kwam meer dan eens voor de goal, maar toonde zich echt geen afwerker. En toen Botaka werd afgezonderd voor de goal, trapte hij heel lullig naast. Het vertrouwen zit nog altijd onder nul.

De Buffalo’s wisten pas te scoren met een gelukje. Een pietgoal, een flipperkastgoal: noem het zoals u wilt. Na een schotje van Odjidja week het leer tot twee keer toe af op een Servisch been, zodat keeper Borjan zeker verslagen was: 1-1. Na alle ellende was dat misschien het gelukje dat de Oost-Vlamingen nodig hadden om een déclic te maken, maar neen...

Eigenlijk beloofde het al van in de openingsfase zo’n dekselse avond te worden. Rode Ster – dat weinig indruk maakte – klom al snel op voorsprong. Het probleem bij de Oost-Vlamingen is dat defensieve spelers als Castro-Montes en Owusu soms zo gretig aanvallen dat ze niet tijdig terug zijn. Bij zo’n counter profiteerde de thuisploeg van de ruimte. De voorzet vanop links kwam tot bij Kanga. Owusu liet hem te vrij en Coosemans was toen al een eerste keer geklopt. Bij die goal trof de keeper evenwel geen schuld. AA Gent blijft nood hebben aan een coach die defensieve efficiëntie in zijn vingers heeft. Spontaan denken wij dan aan René Weiler, maar dat is niet meer dan een persoonlijk idee.

Slecht voor de coëfficiënt

In de tweede helft kon de achterstand niet meer goedgemaakt worden. De goeie Dorsch duwde zijn ploeg wel naar voren en vanuit de sofa bracht Wim De Decker nog Sven Kums in. Die probeerde het spel te regisseren, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. Rode Ster liet de bal met plezier aan Gent. De Serviërs vingen hen goed op en loerden op de counter. Pas in de blessuretijd waren de bezoekers er nog heel dichtbij: Kleindienst kopte vanop een meter naar doel, maar Borjan sloeg de bal er nog uit. Die had altijd binnen gemoeten.

Zo blijven de Buffalo’s achter met 0 op 9 in de Europa League. Dat betekent niet alleen zo goed als zeker de uitschakeling, het levert ook schaamrood op de wangen op. Zeker als je vaststelt dat Slovan Liberec, waartegen Gent verloor, opnieuw vijf treffers rond zijn oren kreeg van Hoffenheim. Daarnaast is het – samen met de nefaste prestaties van Standard – ook héél slecht voor de Belgische coëfficiënt in Europa. Als het tegenzit, verliezen we weldra onze rechtstreekse tickets voor Europees voetbal. AA Gent moet zich nu op de Jupiler Pro League concentreren. Zondag komt Anderlecht op bezoek.