Laifis zorgt voor hoop: Standard behoudt waterkans op Europese overwintering na goal in extra tijd

De laatste strohalm werd gegrepen. Standard pakte dankzij een treffer in extra tijd van Kostas Laifis (2-1) een eerste zege in de groepsfase van de Europa League en behoudt een waterkans op kwalificatie voor de knock-outfase.

Anders dan verwacht wijzigde Philippe Montanier zijn elftal slechts op twee plaatsen ten opzichte van de match tegen Eupen. Shamir en Bastien gingen eruit, Raskin en Cimirot kwamen erin. Het was dus zeker niet zo dat Standard er met de pet naar gooide tegen de nummer tien van de Poolse competitie.

De Rouches begonnen vol goede wil en speelden zelfs hun beste helft sinds lange tijd. Alleen lieten ze na om zichzelf te belonen. Na vijf minuten dreigde Raskin voor het eerst met een afstandsschot. Op het kwartier zette de talentvolle middenvelder een prima aanval op. Via zijn voet ging het naar Lestienne en vervolgens naar de opgestoomde Fai, die schuin voor doel kon uithalen. De Kameroener trapte net iets te centraal.

Op het halfuur dreigde Oulare, die knap een voorzet van Gavory devieerde. Bednarek stond pal. Dat deed de Poznan-doelman ook toen een verloren voorzet van Gavory gevaarlijk richting zijn doel waaide. Kortom: kansen genoeg, maar de goals bleven uit.

Rode Oulare

De Polen lieten ondertussen helemaal niets zien, maar werden in de toegevoegde tijd van de eerste helft plots in het zadel geholpen door de Tsjechische scheidsrechter Petr Ardeleanu, die Oulare met twee lichte gele kaarten vervroegd naar de kleedkamers stuurde. Het Shamir-scenario van tegen Eupen herhaalde zich. Oulare kreeg de laatste tijd toch al veel kritiek te verduren en kon zijn uitsluiting moeilijk verkroppen.

Foto: Photo News

Montanier greep in de pauze in en bracht Tapsoba en Boljevic voor Bokadi en Lestienne. De thuisploeg bleef zich roeren. Cimirot en Gavory waren op het uur dicht bij de openingstreffer, maar scoren lukte opnieuw niet. Dat deed Mikael Ishak een paar tellen later aan de overkant wel. De Zweed, die in de heenmatch al twee keer de netten vond, profiteerde van een foutje van Dussenne: 0-1.

Eerste voor Tapsoba

Achtervolgen leek Standard beter te liggen, want al snel maakte Tapsoba de gelijkmaker. Bednarek kon het schot van Balikwisha nog keren, maar de Burkinees was goed gevolgd en kon zijn eerste doelpunt in Luikse loondienst binnentikken.

Een gelijkspel was niet genoeg om een waterkans op Europese overwintering te behouden. De Luikenaars moesten dus iets doen en kregen een kwartier voor tijd een nieuwe boost door de rode kaart van Crnomarkovic. Montanier reageerde meteen met drie vervangingen. Met frisse krachten probeerde hij Poznan achteruit te drukken.

En dat lukte zowaar in de slotseconden nog. Laifis sloeg in de 93ste minuut toe op voorzet van Jans: 2-1. Een verdiende zege voor Standard, dat nog een (kleine) kans behoudt op kwalificatie voor de volgende ronde. En het echte doel van het treffen tegen Poznan - het vertrouwen terugvinden na een negatieve reeks – werd eveneens behaald. Belangrijk met het oog op de uitwedstrijd tegen Anderlecht van zondag.

Foto: Photo News