Standard gaat eervol ten onder in Glasgow, maar uitschakeling is een feit

Een Europese lente zit er niet meer in voor Standard. In Glasgow, tegen Rangers FC, zat een stunt er zeker in, maar ging Standard eervol ten onder: 3-2. De Rouches rest nu enkel nog een veredelde oefenpot tegen Benfica.

In het mythische Ibrox Stadium in Glasgow begon Standard met verrassende namen als Duje Cop, Eden Shamir, Abdoul Tapsoba en Laurent Jans in de basis. Philippe Montanier zette daarmee onverzettelijk zijn rotatiepolitiek voort. Raskin en Gavory bleven bijvoorbeeld op de bank.

De Franse T1 was zich bewust van de zware taak die zijn ploeg tegen Rangers FC wachtte. Alleen winst tegen de nog ongeslagen ploeg van Steven Gerrard was genoeg om uitzicht op de knock-outfase te blijven houden. Maar Montanier durfde het aan met een onuitgegeven elftal en dat werkte verrassend goed.

Herboren Cop

De Luikenaars voetbalden een pak vrijer dan voorbije zondag in de oersaaie klassieker in Brussel. Bokadi was aanwezig als opkomende centrumverdediger, Jans liet gelden zich op links en de zo vaak bekritiseerde Cop, heropgevist na bijna zes weken bank- en tribunehangen, leek even een andere speler.

Foto: Photo News

Dat alles leverde vroeg in de partij twee uitgelezen kansen op. Helaas voor Standard ging er maar één daarvan binnen. Na zeven minuten stak Jans meteen door op Cop. De Kroaat passeerde Goldson vlotjes en leverde de perfecte lage voorzet af voor Lestienne, die aan de eerste paal kon scoren: 0-1.

Niet veel later had Cop opnieuw een goede voorzet in huis voor Lestienne, maar ontbrak bij Tapsoba het overzicht, waardoor de jonge Burkinees de bal onderschepte en de kans was verkeken.

Het moest gezegd, Standard zat goed in de match tegen Rangers, dat mét Roofe en zonder Hagi was gestart. Toch kwam de thuisploeg op gelijke hoogte, toen Goldson op hoekschop tegen de netten kopte. Het was pas de eerste kans in de match van de Schotten. Een domper, al raakte Standard niet van slag. Cop zou de Rouches snel weer op voorsprong brengen. Fai zette voor vanop rechts en de 30-jarige aanvaller kon aan de tweede paal binnenlopen: 1-2. Cop gleed door en kwam pijnlijk in aanraking met de doelpaal. Na een korte behandeling kon hij de eerst helft nog uitspelen.

Lichte strafschop

Jammer genoeg voor Standard zat het voor rust nog eens tegen. Roofde schoot in de zestien van dichtbij tegen de hand van Lestienne aan. De ref wees eerst naar de hoekschopvlag maar corrigeerde snel tot penalty. Op aangeven van de vierde man? In de Europa League is er immers geen VAR aanwezig. Hoe dan ook, streng en zuur voor de Rouches. Tavernier faalde niet en hing de bordjes vlak voor rust gelijk. Zonde, want Standard had er wellicht zijn beste helft van dit seizoen opzitten.

Foto: Photo News

Het tweede bedrijf begon zonder Cop, maar met Michel-Ange Balikwisha. Het spel werd evenwichtiger. De eerste grote kans was wel weer voor de bezoekers. Lestienne zette Tapsoba alleen schuin voor doel. De Afrikaanse tiener besloot te dicht op doelman McGregor.

Een opdoffer van jewelste volgde. Niet alleen was Benfica in de andere match tegen Poznan lustig op los aan het scoren, Rangers kwam op het uur op voorsprong dankzij Arfield. Een aanval uit het boekje over meerdere stations. De uitschakeling was nu nagenoeg een feit voor Standard en dat deed zich voelen. De Schotse topclub kon nu controleren, terwijl de Luikenaars geen vuist meer konden maken. Bodart redde nog een aantal keer knap.

Het wonder zou dus niet geschieden, Standard maakt officieel geen kans meer op een Europese lente en rest enkel nog een veredelde oefenmatch tegen Benfica. Toch mag Montanier best tevreden zijn over de manier zijn spelers zich in Glasgow presenteerden, met lef en overtuiging. Een heel ander gezicht dan ze in de eerste drie Europa League-matchen toonden. Een opsteker. Iets waar ze in Luik verder op kunnen bouwen.