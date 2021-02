Brandon Mechele ontdooit diepvries: Club Brugge heeft gunstige uitgangspositie voor terugmatch te pakken na 1-1 tegen Dynamo Kiev

Niet koud te krijgen. Club Brugge overleefde vijf coronabesmettingen, een gevoelstemperatuur van -16 en een 1-0-achterstand in Kiev om met een belangrijk doelpunt op verplaatsing terug naar België te keren. Brandon Mechele scoorde na een corner de cruciale 1-1 en liet de Brugse diepvriezer ontdooien.

Een luide oef – van Waasmunster tot in Kiev. Die weerklonk er toen halfweg de tweede helft Ruud Vormer een corner mocht zetten en Brandon Mechele als een betrouwbare kapitein Iglo de 1-1 binnenkopte.

Vijf minuten eerder was de diepvriezer in het NSK Olimpiejsky van Kiev nog een paar graden dieper gezakt. Dinamo Kiev had in het eerste uur van de wedstrijd weinig indruk gemaakt en probeerde meer de fouten van Club Brugge af te straffen dan zelf de score te openen. Maar iets over het uur vond linksback Vitalii Mykolenko de ruimte en speelde hij Vitaly Buyalsky aan. De schaduwaanvaller was in de eerste helft al de gevaarlijkste Oekraïener geweest met twee kopbalkansen voor het doel van Mignolet. Nu had hij de ruimte om te trappen, en verraste hij Simon Mignolet met een knappe krul in de bovenhoek. Aanvaller Artem Biesiedin had slim het blok gezet om Brandon Mechele af te houden.

De achterstand was niet verdiend, maar kwam als een domper voor Club. Na Matej Mitrovic, Stefano Denswil, Hans Vanaken en Noa Lang was ook Mats Rits te elfder ure uitgevallen wegens een positieve coronatest. Het betekende dat Charles De Ketelaere als vervanger van Hans Vanaken moest acteren en Nabil Dirar een basisplaats kreeg. David Okereke kreeg de ondankbare opdracht de taken van Noa Lang over te nemen.

Foto: AFP

De Ketelaere en Vormer probeerden hun best te doen met de hulp van de opkomende backs Fede Ricca en Clinton Mata. Bas Dost probeerde als lanceerplatform voorin de ballen door te koppen. Maar Okereke en Dirar misten hun wedstrijd en bij de eerste grote kans moest Clinton Mata van te ver komen om een beloftevolle aanval op doel te besluiten.

Dinamo Kiev gaf pas tien minuten voor rust voor het eerst de indruk dat het een doelpunt wilde maken. Twee keer pakte linksback Tomasz Kedziora uit met een voorzet, telkens kreeg Buyalsky een goeie kopkans.

Na de 1-0 leek Dinamo Kiev zich te willen ingraven maar Club had het geluk dat Mechele al vijf minuten later de belangrijke treffer op verplaatsing maakte. Dat het via een spelhervatting moest gebeuren was typisch Club. De traptechniek van Ruud Vormer komt altijd van pas als Club in nood is.

Foto: EPA-EFE

Badji en Van de Brempt kwamen Dirar en Okereke aflossen en maakten een goeie indruk. Uiteindelijk was het nog Club dat het dichtst bij een goal kwam, opnieuw na een corner. Vormer vond Badji die voor doel Bas Dost vond. De Nederlander hoefde maar binnen te koppen maar probeerde te veel kracht achter zijn kopbal te zetten en besloot over.

Donderdag hoopt Club het thuis te kunnen afmaken. Counterploeg Dinamo Kiev zal moeten aanvallen wat in de Brugse kaart zal spelen. Maar toch hoopt Philippe Clement dat hij zelf weer kan coachen in plaats vanuit zijn huiskamer in Waasmunster en opnieuw een beroep kan doen op Hans Vanaken en Noa Lang.