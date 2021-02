Hoezo, geen spektakel onder Frank Vercauteren? Antwerp gaat met 3-4 ten onder tegen Rangers na absolute thriller op de Bosuil

Zeg nu nog eens dat Vercauteren het spektakel niet verzorgt. Antwerp scoorde driemaal tegen het (zogezegd) defensief sterke Rangers. Het enige euvel is dat de Schotten er nog één meer maakten. Nu wordt het in Glasgow wel héél lastig. De Great Old moet er met twee goals verschil winnen. Hallo, Lamkel Zé?

Frank Vercauteren nam zijn langverwachte terugkeer op het Europese toneel – acht jaar was het geleden – letterlijk. Vanop het trapje van zijn dugout – verder kwam hij de eerste tien minuten niet – speelde hij voor souffleur. Alleen als Avenatti, vergeten was waar hij moest lopen, greep hij in en riep hij hem de juiste richting toe. Avenatti mocht zich op dit podium tonen door de blessure van Mbokani en de schorsing van Lamkel Zé. Hij speelde eerder dit seizoen al met Standad tegen Rangers en zag naar eigen zeggen lacunes bij de Schotten, die in veertig duels nochtans 28 (!) keer de nul hielden. “Op de counter is er wat mogelijk.” Dat hij het dan maar bewees.

Antwerp begon een tikje aarzelend, maar van zodra Vercauteren langs de zijlijn verscheen, begon het beter te bollen. Meer dan ooit keek men naar Refaelov om het spel te maken en dat dééd de Israëliër ook. Hij lanceerde tweemaal Buta op rechts, maar de kwaliteiten van diens crosses liet te wensen over. Gerkens stond volledig vrij op tien meter van doel, maar kreeg de bal achter zich. Derde keer bijna goeie keer voor Buta. Hij raakte de bal opnieuw niet goed, maar dit keer dwarrelde die bijna aan de tweede paal binnen.

Slippertje, niet van Steve

Bij een van de kansen gleed een van de verdedigers van Rangers nogal knullig uit. Sorry voor de Liverpool-supporters onder de lezers, maar we moesten meteen denken aan het slippertje van Steven Gerrard waardoor de sympathieke skipper in 2014 zijn langverwachte landstitel misliep. Zo’n ongelukkig moment wens je niemand toe, maar ook in déze wedstrijd noteerden we er zo één, en wel bij de thuisploeg. Ze was al eens goed weggekomen toen de defensie in de rug werd gepakt en Beiranvand de meubelen redde. Hij smeet zich voor het schot van Morelos en voorkwam de 0-1. Hij stond heel attent te keepen, maar later in de eerste helft was hij alsnog de klos. Opnieuw werd zijn verdediging verrast door een diepe bal, maar in plaats van de bal rustig op te rapen, liet hij het leer uit zijn handen glippen. Hij probeerde zich buiten de grote baklijn nog met een tackle te herstellen, maar de bal kwam voor de voeten van Aribo, die – spijtig genoeg voor de Iraniër – beheerst scoorde.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Ai, het dure uitdoelpunt was al een feit. Maar Antwerp bleef allerminst bij de pakken zitten. Refaelov roerde zich opnieuw. Hij dwong zelf een vrijschop af en schilderde die op het hoofd van – jawel – Avenatti. De Uruguayaan zat niet in de match, maar maakte met zijn eerste goal sinds 24 september heel veel goed. Op de valreep werd het voor rust zelfs nog 2-1. Refaelov dwong dit keer geen vrij- maar een strafschop af en zette die ook zelf om. Mister Europe – die al tegen elke Europese tegenstander scoorde – had done it again.

De Colombiaanse Lamkel

Daar sta je dan met je defensieve topstatistieken, Rangers zijnde. 2-1 is als bezoekende ploeg geen barslecht resultaat, maar de bezoekers gingen na rust toch op jacht naar de gelijkmaker. Zonder hun Jamaicaan dan wel, want Roofe was in de toegevoegde tijd – net als Tavernier eerder al – geblesseerd gewisseld. Nu, we hadden hem voordien ook zelden gezien. Hij scoorde dit seizoen al twaalf keer, maar het leek weer even de aanvaller die mislukte bij Anderlecht. Voor zijn vervanger – de vinnige Kent – moest Antwerp zeker zogoed opletten.

Én voor Morelos nog altijd – zo’n beetje de Colombiaanse Lamkel Zé, want evenmin vies van een frats. Zijn bijnaam is El Bufalo en hij wilde ook een voorzet binnenbuffelen. De Laet belette hem dat, maar wist ongetwijfeld hoe laat het was. De VAR zag dat hij truitje-trek deed en de bal ging nog op de stip. Barisic klopte Beiranvand, die net voordien na een grand écart behandeld werd, en hing de bordjes weer in evenwicht.

Foto: Olivier Matthys/Shutterstock

Even later liep Seck nog tegen een gele kaart – slecht nieuws, want de Senegalese steunpilaar is zo geschorst voor de terugmatch. Dan maar weer een betere uitgangspositie bekomen, dacht Hongla. Aangespeeld door Refaelov – alweer goed voor een assist – klopte hij McGregor een derde keer, met een tegenvoets afstandsschot. 3-2, we werden toch wel verwend.

Beiranvand moest er nadien alsnog af, het was dus aan De Wolf om stand te houden. Moeilijk. Terwijl Hagi (ex-Genk) nog een huizenhoge kans naast trapte, mikte Kent wél heerlijk raak. 3-3 en Kent lukte bijna zelfs de 3-4. We konden het bijna niet meer bijhouden, want aan de overkant misten Hongla en De Laet ook grote kansen op de 4-3. Het slotakkoord bleek toch voor de Schotten, want Seck beging hands, veroorzaakte een nieuwe strafschop en Barisic zorgde de bezoekers alsnog de zege, mede doordat Miyoshi nog op de paal mikte. Zo wordt het voor Antwerp wel héél lastig in Glasgow.