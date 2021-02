Geen mirakel voor Antwerp, dat Europa vaarwel zegt na (in totaal) negen tegengoals tegen Rangers

Geen superstunt, geen mirakel. Dit keer zelfs vijf tegengoals in plaats van vier, na een slappe start in zowel de eerste als de tweede helft: 5-2. Antwerp ligt terecht uit de Europa League. Dat is tegen dit offensief sterke Rangers geen schande, maar er is in defensief opzicht werk aan de winkel, wil de Great Old snel zeker zijn van Play-off 1.

Zoals verwacht geen Beiranvand in doel – de Iraniër was geen honderd procent –, wel De Wolf. De huurling van Eupen liet zich meteen opmerken toen hij een botsende bal van Hagi – vervelend op het hobbelige veld – uit zijn hoek haalde. Maar dan doet een keeper van Antwerp al eens een goeie save, dan gaat zijn defensie in de fout. Nog geen minuut later voelde Le Marchand dat hij wat vastzat rond de cornervlag. Hij kon nog probleemloos terugspelen op De Wolf, maar koos ervoor om de hete aardappel door te schuiven naar Gélin. Diens terugspeelbal werd echter onderschept door de snelle Kent, die Morelos bediende. De Laet kwam net te laat en de de Colombiaan trapte in het lege doel. Welkom in Ibrox Park, welkom ook in de Europa League, waar foutjes worden afgestraft.

Een lesje 'Hoe uitverdedigen zeker níét moet', door @official_rafc... ??????? pic.twitter.com/J4yzLVARL4 — Play Sports (@playsports) February 25, 2021

En zeggen dat de Great Old al een mirakel nodig had om zich te plaatsen. Het was van maart 2020 geleden dat een ploeg (Leverkusen) kwam winnen op Rangers. En nog erger: het was van november 1955 geleden dat een ploeg (Milan) een 3-4-nederlaag nog had rechtgezet. Antwerp moest sowieso al tweemaal scoren in Schotland, en na die openingsgoal dríé keer. Oké, Lamkel Zé was er wel weer bij. Maar zou dat volstaan?

Vijfde goal Refaelov

Het eerste halfuur verliep redelijk dramatisch. Vlak na die 1-0 begingen Le Marchand en Lukaku opnieuw gevaarlijk balverlies en de anderen volgden nadien hun slechte voorbeeld. Antwerp lag duidelijk onder en kwam niet verder dan een kopballetje van Refaelov over het doel. En Frank Vercauteren – tijdens zijn live-interview voor de match nog verrast door een stortbui – maar noteren…

Maar kijk: ineens waren er kansen voor de bezoekers, met dank aan Jordan Lukaku. Zijn eerste voorzet werd door Buta, zijn collega aan de overkant, nog naast gedevieerd. Maar bij zijn tweede was het wel raak. De linksback dribbelde zich voorbij Balogun en bracht laag voor, Refaelov tikte heel subtiel binnen en maakte al zijn vijfde Europese goal van het seizoen, in zijn 75ste Europese match.

Het doelpunt van de hoop en vlak voor rust leek er nog meer lekkers in de maak. Lukaku kapte dit keer naar binnen en haalde uit met rechts, maar helaas voor Antwerp in het zijnet.

Zestien seconden

Een wissel aan de rust: Boya moest Gélin aflossen, want die had een blessure opgelopen bij een spurtduel, wellicht aan de hamstrings. Hongla nam plaats achterin. Maar ook Rangers wisselde. Balogun was dolgedraaid door Lukaku en had al geel, dus mocht loste de 19-jarige Patterson hem af. Vorige week ontbrak de youngster nog door een interne schorsing na het bijwonen van een lockdown feestje. En nu… scoorde hij zestien seconden na zijn invalbeurt. Hij dook op in de rug van Lukaku en mikte de 2-1 voorbij De Wolf.

- Frank Vercauteren: "We moeten scherp uit de kleedkamer komen!"

* @official_rafc*:

??????? pic.twitter.com/UGI078GX84 — Play Sports (@playsports) February 25, 2021

2-1 werd vrij snel ook 3-1. Morelos toonde nog maar eens dat hij een Europa League-fenomeen is. In zijn vijfde campagne in deze competitie had hij al voor de 27ste keer gescoord en nu gaf hij ook al zijn veertiende assist. Hij snelde Hongla voorbij en Kent – sneller dan De Laet – tikte zijn lage voorzet binnen.

Op snelheid gepakt worden, heet dat dan. ?????? pic.twitter.com/68E09Vatme — Play Sports (@playsports) February 25, 2021

Het leek nu echt over, maar je kon niet zeggen dat Antwerp bij de pakken bleef zitten. Refaelov zag een gaatje tussen Goldson en McGregor en stuurde Lamkel Zé dan maar diep. Zijn plannetje werkte perfect, want de verdediger en doelman botsten op elkaar en de Kameroener kon de bal in het lege doel leggen. 3-2. En alles bij elkaar intussen 7-5!

Weer twee penalty’s

Een kwartier voor tijd bracht Vercauteren Avenatti en Ampomah er nog op. Zij hoopten het nog spannender te maken, maar het was integendeel aan de overkant opnieuw raak. Le Marchand haakte Morelos in de zestien meter en net als vorige week – toen zelfs tweemaal – trapte Barisic de elfmeter feilloos binnen.

Nog drie goals had Antwerp dus nodig voor een superstunt, voor een herhaling van het mirakel tegen Vitosha in 1989, toen Claesen (2x) en Quaranta voor een ongelofelijke comeback zorgden. Maar dat was dit keer toch wat veel gevraagd. Er viel in de slotfase nog maar weinig te noteren, behalve dat Hongla nog trekkebenend naar de kant ging en dat ook Ampomah nog een penaltyfout beging. Pijnlijk wel, want zo werd de nederlaag nodeloos zwaar. Dit keer mocht Itten scoren en zo werd het liefst 5-2.