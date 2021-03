Alexis Saelemaekers met AC Milan in eigen huis Europees uitgeschakeld door Manchester United

Manchester United had aan een 0-1-zege genoeg om AC Milan uit te schakelen in de achtste finale van de Europa League. Na de 1-1 in Manchester hadden Saelemakers en co nochtans de beste uitgangspositie, maar een goal van invaller Paul Pogba nekte de Italiaanse ploeg en de laatste Belg in de Europa League.

Na de onverwachte exit van Toby Alderweireld met Tottenham eerder op de avond, was Alexis Saelemaekers de enige overgebleven Belg in de Europa League. Afgelopen week becijferde onderzoeksbureau CIES nog dat de jonge Belg de beste speler in de Serie A is na de uitbraak van de coronacrisis. Sinds het Italiaanse voetbal hervatte, won de Rode Duivel 18 van zijn 23 wedstrijden waarin hij in de basis startte.

Milan-coach Stefano Pioli had die studie blijkbaar ook gezien, want hij dropte Saelemaekers net als in de heenmatch in de basis. De Milanezen hadden na de 1-1 in Manchester de beste uitgangspositie in eigen huis, maar konden die niet vasthouden in de tweede helft.

Kansjes Saelemaekers

In de eerste helft viel weinig te beleven. Het tempo van de wedstrijd lag niet heel erg hoog en beide teams waren slordig in hun passing eenmaal ze het doel van de tegenstander naderden. Milan-doelman Donnarumma flaterde na zes minuten bijna na een slechte pass, maar een kans leverde dat Manchester United niet op.

Shaw dreigde wel eens en er was een knappe aanval van Man U over verschillende stationnetjes die eindigde met een schot van de rechter van Bruno Fernandes. Dat was het zowat van Engelse zijde. Bij de Italiaanse ploeg kreeg Saelemaekers net voor rust een schietkans, maar hij plaatste de bal niet genoeg in de hoek. Onze landgenoot had even later een assist achter zijn naam moeten krijgen. Na een rush op rechts zette hij de bal goed voor, maar Krunic miste zijn schot waardoor de bal naast dwarrelde.

Gouden wissel

Meteen na rust mocht Paul Pogba invallen bij ManU. Een gouden zet, want drie minuten later trapte hij de 0-1 van dichtbij binnen. Milan kreeg de bal dicht bij het eigen doel niet weg. Bissaka en Fred kregen het leer niet in doel, maar Pogba dus wel. Plots was Manu virtueel geplaatst voor de kwartfinale.

Foto: AFP

Milan probeerde via een grote kans voor Kessie en invaller Zlatan nog te zoeken naar de gelijkmaker, maar die kwam er niet meer. Heel denderend was het dan ook allemaal niet. Ibrahimovis miste de heenwedstrijd nog door een blessure en leek nog wat ritme te missen. Helemaal in het slot kon er wel nog een penalty gefloten worden voor een fout op Zlatan, maar de scheids gaf geen kik. Saelemaekers bleef 90 minuten lang bedrijvig en kreeg nog een schietkans, maar zijn schot was niet krachtig genoeg.

Opnieuw Pogba kwam in het slot met een vrije kopkans nog het dichtst bij een doelpunt, maar ook hij miste. Zo bleef het bij 0-1 en stootte Manchester United ten koste van AC Milan door naar de kwartfinale.