Met anderhalf been in de finale: Manchester United veegt AS Roma met 6-2 van de mat na ongelofelijk spektakelstuk

Het Theatre of Dreams bleek voor Paulo Fonseca donderdagavond een Theatre of Nightmares. De Portugese coach van AS Roma moest tegen Manchester United liefst drie (!) keer wisselen voor rust. De Romeinen vochten voor wat ze waard waren, maar verloren uiteindelijk met 6-2. United staat zo met anderhalf been in de finale van de Europa League.

Vijf minuten extra tijd na de eerste helft. Dan wéét je dat je er een stevig begin van de wedstrijd hebt opzitten. De match van Jordan Veretout was – helaas voor de Fransman – al afgelopen voor ze echt begonnen was. Na amper drie minuten greep de middenvelder van AS Roma naar de hamstrings. Gonzalo Villar kwam hem vervangen.

Dik vijf minuten later keken de Romeinen ook nog eens tegen een achterstand aan. Na een knappe actie van Pogba kwam de bal via Cavani bij Bruno Fernandes terecht. De Portugees legde de bal met een knap stiftertje in doel: 1-0.

In minuut acht kon Roma de bordjes al op gelijke hoogte hangen. Een voorzet van Karsdorp kaatste van dichtbij tegen de arm van Pogba. Scheidsrechter Del Cerro wees naar de stip. Pellegrini veegde de nul voor zijn ploeg van het bord.

Hand omhoog als je ooit een domme penalty hebt weggegeven. 👀@paulpogba: 🙋‍♂️ pic.twitter.com/fcr4Gye0pL — Play Sports (@playsports) April 29, 2021

United was even van slag na de gelijkmaker, maar nam het heft halfweg de eerste helft weer in handen. Bij Roma sloeg het noodlot ondertussen opnieuw toe. Keeper Pau Lopez kwam na een vreemde duik op een afstandsschot van Pogba slecht neer. De Spanjaard had te veel last van de schouder en kon niet verder. Antonio Mirante nam zijn plaats onder de lat in.

Nog niet gedaan

Het leek wel of Roma maakte een goal per speler die het voor rust moest wisselen. Het was Mikhitaryan – nota bene ex-Manchester United – die Pellegrini met een knap steekpassje door de buitenspelval loodste. De maker van de 1-1 zette goed voor tot bij Dzeko die van dichtbij kon binnentikken.

We zaten intussen al in minuut 34, maar nóg was het nog niet afgelopen met de pech bij Roma in de eerste helft. Nog voor het rustsignaal moest trainer Fonseca een derde keer wisselen. Ook Spinazzola kon na een blessure niet meer verder en werd vervangen door Peres. Roma werd zo de allereerste ploeg in de Europa League die drie wissels doorvoerde in de eerste helft.

Foto: AFP

Coach Fonseca had zo wel een groot probleem. Ook in de Europa League mag een trainer vijf vervangingen doorvoeren, máár hij heeft daarvoor wel slechts drie wisselmomenten plus de rust. De Portugees besliste om aan de tweede helft te beginnen met dezelfde elf jongens die de eerste hadden beëindigd. Wisselen kon nu niet meer.

Fernandes niet te stoppen

Roma stond dus voor een aartsmoeilijke opgave, die amper twee minuten ver in de tweede helft een stevige knauw kreeg. Na een goeie bal van Fernandes kwam Cavani oog in oog met Mirante te staan. De Uruguayaan twijfelde niet en knalde de gelijkmaker tegen de touwen.

Roma vocht voor wat het waard was, stak zijn neus zelfs nog even aan het venster, maar iets voorbij het uur was het Cavani – wéér hij - die United opnieuw op voorsprong bracht. Na een goeie opening van Fernandes – ook wéér hij – mocht Pogba het proberen vanuit een schuine hoek. Mirante keerde de poging van de Fransman. Cavani tikte de rebound binnen.

Foto: REUTERS

Het ging van kwaad naar erger, want in minuut zeventig gaven de bezoekers ook nog een strafschop weg. Na een voorzet van Rashford ging Smalling – de ene ex-United-speler is de andere niet – iets te stevig door op de hielen van Cavani. Del Cerro wees opnieuw naar de stip. Bruno Fernandes lukte zijn tweede goal van de avond.

Een kwartier voor tijd pikten ook Paul Pogba en de Mason Greenwood hun doelpuntjes nog mee. De Fransman kopte een voorzet van Fernandes binnen, terwijl de invaller Mirante klopte met een goed gekruist schot. Na de 5-2 en de 6-2 is de terugwedstrijd voor United niet meer dan een formaliteit.