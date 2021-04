Arsenal verliest bij Villarreal (2-1) maar houdt dankzij omstreden penalty hoop op Europa League-finale levend

Vier finales werkte hij als trainer af in de Europa League, waarvan hij er drie won. Wel, Unai Emery leek nu al op weg naar nummer vijf. Zijn ploeg Villarreal stond in de heenmatch van de halve finale tegen Arsenal met 2-0 voor, met een man meer. Maar Arsenal kreeg een strafschop cadeau en die tegentreffer kan van groot belang kan zijn in de terugmatch volgende week in Londen.

Villarreal nam meteen het heft in handen en dat resulteerde snel in een doelpunt. Manuel Trigueros werkte met een laag schot een prima actie van Samuel Chukwueze af. De thuisploeg bleef baas en Gerard Moreno kopte een hoekschop van Daniel Parejo tot bij Raul Albiol en die scoorde de 2-0.



Na een halfuur kreeg Arsenal een strafschop na een fout op Nicolas Pepe, maar de VAR kwam terecht tussen omdat de aanvaller voorafgaand de bal beroerde met de arm. Geen strafschop dus.

'De Gele Duikboot' vuurt een torpedo af richting het doel van @Bernd_Leno! ???? pic.twitter.com/iBsL1AqzwD — Play Sports (@playsports) April 29, 2021

In de tweede helft kwam Arsenal beter uit de startblokken maar nog voor het uur moest het met tien verder na een tweede gele kaart voor Daniel Ceballos. Villarreal nam opnieuw over, maar het was toch Arsenal dat scoorde. Dankzij een penalty in geschenkverpakking. Bukayo Saka ging in de zestienmeter liggen nadat hij zelf contact zocht met Trigueros. Maar ditmaal kwam de VAR niet tussen en Pepe scoorde zijn zesde goal in deze Europese campagne. Een heel belangrijk uitdoelpunt.

Ook Villarreal eindigde de wedstrijd met tien na een tweede gele kaart voor Etienne Capoue. De Fransman blesseerde zich wel bij de fout en moest op een draagberrie van het veld. Invaller Pierre-Emerick Aubameyang liet in de blessuretijd nog de 2-2 liggen.

Emery, die zijn drie finales trouwens won met Sevilla (2014, 2015 en 2016), is dus nog niet thuis. De enige die hij trouwens verloor (2019) was als trainer van…. Arsenal.