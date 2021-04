Jan Vertonghen en Benfica verliezen verrassend tegen Gil Vicente

Benfica, met Jan Vertonghen in de basis, heeft opnieuw een steek laten vallen in de Primeira Liga, de Portugese competitie. Ze verloren zaterdag op de 27e speeldag van het bescheiden Gil Vicente met 1-2.

Vertonghen stond links in de driemansverdediging, de plaats die hij ook bij de Rode Duivels bezet. Benfica probeerde met balbezit iets te forceren, maar het was Gil Vicente dat op voorsprong kwam via Antoine Léautey (35.). Benfica kon niet echt reageren en liet zelfs geen enkel schot op doel noteren in de eerste helft.

In de tweede helft kreeg Benfica ook niets klaar. Vlak voor het einde van de wedstrijd zakte Benfica nog wat dieper na de 0-2 van Lourency Rodrigues (81.). In het slot van de wedstrijd kon Benfica alsnog een keer tegenscoren via een eigen doelpunt van Carvalho (87.). Verder dan dat kwam een zwak Benfica niet, een avond in mineur voor de 37-voudige landskampioen.

Door de nederlaag blijft Benfica derde met al twaalf punten achterstand op leider Sporting Lissabon. Gil Vicente springt naar de negende plek.