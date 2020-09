Real Madrid start nieuwe campagne van La Liga met troosteloze 0-0 tegen Real Sociedad

Real Madrid, met Thibaut Courtois, is het nieuwe seizoen in La Liga gestart met een valse noot. Los Galacticos geraakten thuis niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

In de eerste wedstrijd van Real Madrid in La Liga was er geen Eden Hazard te bespeuren op het wedstrijdblad. De Rode Duivel is nog aan het herstellen van een blessure. Coach Zinedine Zidane kon wel uiteraard rekenen op onze nationale doelman Thibaut Courtois en toptalent Martin Odegaard. Het Noorse toptalent werd vorig seizoen nog uitgeleend aan Sociedad. Bij de Basken mocht Adnan Januzaj in de 74e minuut invallen. David Silva maakte er zijn competitiedebuut. Hij stapte vorige zomer over van Manchester City.

De wedstrijd eindigde op een bloedeloze 0-0. Doelman Alex Remiro was de gevierde man bij de thuisclub. Hij verrichtte diverse reddingen in het aanhoudende offensief van de bezoekers, die echter geen scherpe indruk maakten.